HOME CINEMA: Ολοι οι δρόμοι (του θεάματος) οδηγούν στη Ρώμη

Those about to die

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ (2024)

Δημιουργός: Ρόμπερτ Ρόντατ

Ερμηνείες: Αντονι Χόπκινς, Αϊγουαν Ρέον

Η αρχαία Ρώμη και οι αρένες της συνεχίζουν να συναρπάζουν τηλεοπτικό και κινηματογραφικό κοινό, όπως επιβεβαιώνει το επερχόμενο σίκουελ του «Μονομάχου» του Ρίντλεϊ Σκοτ, αλλά και μια νέα σειρά που βλέπουμε στην πλατφόρμα της Cosmote TV. Εδώ ταξιδεύουμε στην εποχή του αυτοκράτορα Βεσπασιανού –τον υποδύεται ο μεγάλος Αντονι Χόπκινς– με τον λαό της Ρώμης να βρίσκεται στα πρόθυρα της εξέγερσης και εκείνον να απαντά με… άρτο και θεάματα. Γενικώς η πλοκή κινείται γύρω από το προσκήνιο αλλά και το παρασκήνιο των αγώνων, τόσο στην αρένα όσο και στον ιππόδρομο, όπου οι ήρωες γεννιούνται και πεθαίνουν καθημερινά.

Ενώ είναι προφανή τα παράλληλα με παλαιότερες σειρές όπως τα «Ρώμη» και «Σπάρτακος» κ.ο.κ., το νέο σόου παραγωγής Peacock επιχειρεί επίσης μια α λα «Game of Thrones» στροφή –δίχως βέβαια να πλησιάζει τα δικά του στάνταρ– εστιάζοντας (και) στα παιχνίδια εξουσίας που σχετίζονται άμεσα με τον κόσμο του θεάματος. Αλλωστε εδώ από τους βασικούς πρωταγωνιστές είναι ο Αϊγουαν Ρέον, γνώριμος «κακός» του «GoT», σε ρόλο… στοιχηματικού ατζέντη που διψά για χρήμα και εξουσία. Δίπλα του παρακολουθούμε αρκετούς ακόμα κεντρικούς χαρακτήρες: μονομάχους, αναβάτες, μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας και φυσικά τυχοδιώκτες που προσπαθούν να ανέλθουν μέσα στον συναρπαστικό κόσμο των αγώνων.

Τελευταίο καλοκαίρι ★★★

ΔΡΑΜΑ (2021)

Σκηνοθεσία: Αντονέτα Αλαμάτ Κουσιγιάνοβιτς

Ερμηνείες: Γκρατσίγια Φιλίποβιτς, Λέον Λούτσεφ, Ντανίκα Κούρτσιτς

Η Γκρατσίγια Φιλίποβιτς υποδύεται την έφηβη Γιούλια στο «Τελευταίο καλοκαίρι».

Από την πλατφόρμα του Cinobo επιλέγουμε ένα βραβευμένο με τη Χρυσή Κάμερα των Καννών οικογενειακό δράμα από την Κροατία, το οποίο μάλιστα φέρει και την υπογραφή του Μάρτιν Σκορσέζε στην εκτέλεση της παραγωγής. Πρωταγωνίστρια εδώ είναι η έφηβη Γιούλια, η οποία ζει με τον αυταρχικό πατέρα και τη συγκαταβατική μητέρα της σε κάποιο νησάκι ανοιχτά των Δαλματικών Ακτών. Οταν ένας παλιός, πλούσιος φίλος τούς επισκέπτεται για να συζητήσει μια συμφωνία που μπορεί να τους αλλάξει τη ζωή, η καταπιεσμένη κοπέλα βρίσκει αφορμή να κάνει την «επανάστασή» της, αναζητώντας την ελευθερία της.

Η Κουσιγιάνοβιτς δείχνει πως διαθέτει πράγματι σπουδαίο κινηματογραφικό βλέμμα, καθώς καταφέρνει να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα ενός (σχεδόν) θρίλερ με φόντο το θαλασσινό μεσογειακό τοπίο. Η απειλή εδώ προσωποποιείται στη φιγούρα του πατέρα, ο οποίος έχει μια ιδιότυπη σχέση αγάπης – μίσους τόσο με την κόρη όσο και με τη γυναίκα του· η κακομεταχείριση θα φέρει την αντίδραση της πρώτης, με τις οδύνες της χειραφέτησης να μοιάζουν με το δάγκωμα της σμέρνας (Murina), όρου που αποτελεί και τον αυθεντικό τίτλο της ταινίας.