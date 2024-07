Ισραηλινός και Παλαιστίνιος, δημιουργοί ενός από τα ντοκιμαντέρ της χρονιάς: «Η κάμερα είναι το μοναδικό μας όπλο»

Ο Εβραίος Γιουβάλ Αβραάμ, που δέχεται απειλές κατά της ζωής του στη χώρα του, και ο Παλαιστίνιος Μπασέλ Αντρά παρουσιάζουν στο φεστιβάλ Atlantida, στη Μαγιόρκα της Βρετανίας, το βραβευμένο με Αργυρή Αρκτο στην Berlinale «No other land».

«Είναι δύσκολο να βρισκόμαστε εδώ, τη στιγμή που ο εφιάλτης συνεχίζεται στη Γάζα», τονίζουν σε συνέντευξή τους στην El Pais.

Η πρώτη ανάμνηση που έχει από τα παιδικά του χρόνια, όπως λέει ο 27χρονος Μπασέλ Αντρά, είναι η σύλληψη του πατέρα του από τον ισραηλινό στρατό. Δύο χρόνια αργότερα, όταν ήταν επτά ετών, συμμετείχε ήδη στην πρώτη του διαδήλωση ενάντια στις διώξεις, με την άδεια του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ, περισσότερων από 1.000 κατοίκων χωριού σε περιοχή που κατέχει το Ισραήλ από το 1967.

Σε απόσταση 25 λεπτών με το αυτοκίνητο, στην εβραϊκή πόλη Μπερσεμπά, μεγάλωνε ο συνομήλικός του Γιουβάλ Αβραάμ. Μεγάλωσε ακούγοντας το Εβραίο Αραβα παππού που μιλούσε στη γιαγιά του στη γλώσσα του Κορανίου όταν δεν ήθελε να ακούει ο εγγονός του τις συζητήσεις τους.

Αυτή η εδαφική εγγύτητα, αλλά και η αβυσσαλέα απόσταση στα δικαιώματα των πολιτών, τους οδήγησε 20 χρόνια αργότερα να είναι οι πρωταγωνιστές και συν-σκηνοθέτες του «No other land, ταινίας που κέρδισε την Αργυρή Αρκτο καλύτερου ντοκιμαντέρ στην τελευταία Μπερλινάλε και άλλα βραβεία σε σημαντικές διοργανώσεις του είδους, όπως sτο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Αμστερνταμ, το Visions du Réel και το Sheffield DocFest.

Our film “No Other Land” on occupied Masafer Yatta’s brutal expulsion won best documentary in Berlinale. Israel’s channel 11 aired this 30 second segment from my speech, insanely called it “anti semitic” – and I’ve been receiving death threats since. I stand behind every word. pic.twitter.com/2burPfZeKO

— Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) February 25, 2024