Από τις Βάκχες μέχρι την Πενθεσίλεια – Προτάσεις για τον Αύγουστο

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, το θέατρο, η μουσική, τα εικαστικά και ο χορός «συνομιλούν» μεταξύ τους και μας προσκαλούν σε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Η Αννα Παπαϊωάννου θα εμφανιστεί στο Ανατολικό Ζαγόρι σε μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη βαλκανικά νανουρίσματα (9/8).

Ξεκινώντας, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου παρουσιάζει δύο αρχαίες τραγωδίες και μια κωμωδία στην Επίδαυρο: «Βάκχες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου (3/8), «Ορνιθες» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Αρη Μπινιάρη και συμπρωταγωνιστές τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Γιώργο Χρυσοστόμου (9-10/8) και «Ικέτιδες» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη, που συνεργάζεται με το Θέατρο Τέχνης (23-24/8).

Η Αλεξία Καλτσίκη στον ρόλο της Αγαύης, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Χριστόφορος Χριστοφής παρουσιάζει στο Επταπύργιο την παράσταση «Η Ιφιγένεια των Ταύρων», σε δικό του κείμενο, σκηνοθεσία και μουσική. Αντλώντας έμπνευση από το αρχαίο έργο, δημιουργεί φανταστικούς απογόνους των ηρώων του Ευριπίδη, οι οποίοι προσπαθούν να αποτινάξουν από πάνω τους το βάρος της ιστορίας (6-7/8). Σύγχρονα προσεγγίζει και η Σοφία Νικολαΐδου την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, διασκευάζοντας τον μύθο, προκειμένου να εστιάσει στη δύναμη της ομάδας και στις ανατροπές που μπορεί να φέρει. Η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κοζάνης (9-10/8).

Αποψη από την παράσταση «Ικέτιδες» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη.

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Μαυρόπουλος ασχολείται με το εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα της οπαδικής βίας, φαινόμενο που εξετάζει μέσα από την παράσταση «Τι ομάδα είσαι ρε;», στο μικρό Αρχαίο Θέατρο Λάρισας (4-5/8), ενώ στο Φεστιβάλ Φιλίππων στην Καβάλα παρουσιάζονται οι παραστάσεις «Ο κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη και Μανώλη Δούνια (10-11/8), και «Πενθεσίλεια» του Τσέζαρις Γκραουζίνις.

Η μουσικός Μπέκα Γουίλκινς θα εμφανιστεί στο 15ο Φεστιβάλ Τζαζ της Τήνου.

Για τους λάτρεις της μουσικής, το 6ο Φεστιβάλ Δελφών, «Το Λάλον Υδωρ», στο Γαλαξίδι (στον Φάρο) φιλοξενεί την ερμηνεύτρια Σαβίνα Γιαννάτου και τον πιανίστα Σπύρο Μάνεση (3/8). Την ίδια ημέρα, η μπάντα Valadia Calda αναμειγνύει ψυχεδελικούς ήχους με τζαζ και ρυθμικά μοτίβα από την ηπειρωτική παράδοση, στο 10ο φεστιβάλ Βωβούσας, στο ανατολικό Ζαγόρι. Μία ημέρα προτού κλείσει η αυλαία στο φεστιβάλ, το κοινό θα απολαύσει και την Αννα Παπαϊωάννου σε μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη βαλκανικά νανουρίσματα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. (9/8). Καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του μήνα διεξάγονται και οι εκδηλώσεις του 4ου μουσικού φεστιβάλ «Κούρνος» στη Λήμνο, κλείνοντας με μια συναυλία του Γιάννη Αγγελάκα (3-19/8), ενώ παράλληλα στη Λέσβο έρχεται για 10η χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Ταξιδεύοντας με προορισμό τη Νάξο, η μουσική παράσταση «Ο πόλεμος των Ρομαντικών» μεταφέρει το κοινό στα μέσα του 19ου αιώνα, με άξονα τη σύγκρουση ανάμεσα στη μουσική αισθητική του Γιοαχάνες Μπραμς και του Φραντς Λιστ, στον Πύργο Μπαζαίου (8-9/8). Την τελευταία ημέρα του μήνα, στην Τήνο, ξεκινάει το 15ο Φεστιβάλ Τζαζ με τίτλο «Collaborations».

Η ερμηνεύτρια Σαβίνα Γιαννάτου συμμετέχει στο 6ο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Υδωρ».

Από τον Αύγουστο δεν λείπουν, βεβαίως, τα εικαστικά. Συνεχίζεται η ομαδική έκθεση «Προς τη Χώρα των Εσπερίδων» στο Ιδρυμα Π. & Μ. Κυδωνιέως στην Ανδρο, στο πλαίσιο του ετήσιου εικαστικού θεσμού «Πλόες» (έως 29/9), ενώ στη Σάμο εγκαινιάζεται η έκθεση «Flying too close to the sun». Το Ιδρυμα Schwarz θα γεμίσει με έργα των Ηρας Μπουγιουκτασιάν και Μαρίας Τσάγκαρη, σε επιμέλεια Κατερίνας Γρέγου και Ιόλης Τζανετάκη (6/8 – 29/9). Πλησιάζοντας προς το τέλος του μήνα, το διήμερο δράσεων Touching Faultlines φέρνει σε διάλογο σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές με το Ρωμαϊκό Ωδείο Γόρτυνας, στην Κρήτη (23-24/8).

Εργο της εικαστικού Μαρίας Τσαγκάρη, στην έκθεση «Flying too close to the sun», στη Σάμο.

Ο χορογράφος Σπύρος Κουβαράς καταπιάνεται με τον αρχαίο μύθο του Προμηθέα, εξερευνώντας παραλληλισμούς του τότε και του σήμερα στην παράσταση «Prometheus 2024 (Unbound Bodies)», στο Γυμνάσιο της Αρχαίας Ολυμπίας (3/8). Δύο ημέρες αργότερα και για δύο παραστάσεις, ο Γιώργος Χρηστάκης μάς καλεί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, για να παρακολουθήσουμε το χορευτικό έργο «Crash… Forming», εστιάζοντας στη σύγκρουση και στον φόβο που προκαλεί το διαφορετικό. Οι χορευτικές εκδηλώσεις κλείνουν με τις παραστάσεις «La tarantata» στο Αρχοντικό Τσιατσιαπά στην Καστοριά και με τον «Χορό του θανάτου», σε σύλληψη της Ιριδας Καραγιάν, στο Αρχαίο Θέατρο Γυθείου (12-13/8).