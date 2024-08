Πού βγαίνουμε σήμερα Σάββατο; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Μια δεκάωρη εκδήλωση, με τους κορυφαίους καλλιτέχνες της τέκνο, Ντέμπορα ντε Λούκα και τον dj «I Hate Models», φιλοξενείται στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο του Phaex Festival. Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος του Corfu Golf Club θα γεμίσει τέκνο μελωδίες και beats, ενώ θα προσφέρει στους επισκέπτες δωρεάν πάρκινγκ και φαγητό. Ερμονες, Κέρκυρα.

Συνεχίζεται η ομαδική έκθεση «Τα μελανά», στην Αίγινα, όπου συμμετέχουν Ελληνες κεραμίστες από όλη τη χώρα, με σύγχρονα έργα που φέρουν στοιχεία από τους αρχαίους ελληνικούς χρόνους, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ανατολή. Στον ίδιο χώρο φιλοξενούνται και άλλες σημαντικές περιοδικές εκθέσεις, συμβατές με το περιεχόμενο και τη λειτουργία του. Καθημερινά, πλην Τρίτης 10 π.μ.-1 μ.μ., 7 μ.μ.-10 μ.μ. Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας.

Η κορυφαία της R&B και σόουλ σκηνής Εμιλι Σαντέ (φωτογραφία) έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για μια συναυλία, στο πλαίσιο του πολυσυλλεκτικού προγράμματος του Sani Festival, έτοιμη να συνεπάρει το κοινό με την επιδραστική φωνή και το μουσικό της ταλέντο. Τα τραγούδια της αποτελούν φάρο ελπίδας για τους θαυμαστές της και λειτουργούν αφυπνιστικά. Στις 9.30 μ.μ. Λόφος Σάνης, Χαλκιδική.

Η καλλιτεχνική πλατφόρμα Perasma, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, παρουσιάζει την ομαδική έκθεση «All Things Become Islands Before My Senses» στη Λέρο. Συμμετέχουν Ελληνες και διεθνείς καλλιτέχνες με σειρά μεικτών εικαστικών έργων, τοποθετημένων σε διαφορετικά σημεία του νησιού: στο δημοτικό σχολείο, στην Ιταλική Πυροβολαρχία PL288 στο Διαπόρι, στον Ναυτικό Ομιλο Λέρου και στο Perasma Space.

Στο αναστηλωμένο αρχαίο θέατρο της Μεσσήνης διοργανώνεται μια συμφωνική συναυλία στη μνήμη του Πέτρου Θέμελη, ευεργέτη της περιοχής. Συμμετέχουν η συνθέτις Πηγή Λυκούδη, ο βαρύτονος Σπύρος Κλείσσας και ο Γρηγόρης Βαλτινός, σε ενορχήστρωση του Γιάννη Γκίκα. Τη βραδιά θα κλείσει η Ελένη Πέτα, η οποία θα ερμηνεύσει τραγούδια σε ποίηση Νικηφόρου Βρεττάκου. Στις 9 μ.μ.