Moυσικές του Αυγούστου

Η playlist του Αυγούστου είναι τελετουργία, που ξεκινά νοερά να στήνεται από την αρχή του έτους, όταν οι ζεστές καλοκαιρινές ημέρες φαντάζουν αβάσταχτα μακρινές. Τώρα η στιγμή έχει φτάσει, η βαλίτσα είναι σχεδόν έτοιμη. Ενα μόνο μένει: Τι θα πάρεις μαζί από τα φρέσκα κομμάτια της φετινής μουσικής σοδειάς;

Οπωσδήποτε το «Mahal», το φετινό EP του μουσικού τρίο από τη Μελβούρνη, Glass Beams. Από τον χειμώνα που κυκλοφόρησε, ονειρευόμουν να το ακούω στα καλοκαιρινά ταξίδια. Αν όχι ολόκληρο, πάρε τουλάχιστον το υπέροχο ορχηστρικό κομμάτι που χαρίζει το όνομά του στο EP και μπλέκει ήχους από τη Δύση και την Ινδία, σε έναν ρυθμό λικνιστικό. Μαζί θα ταίριαζε οτιδήποτε από το έτερο μουσικό τρίο, τους Τεξανούς Khruangbin. Ισως το φρέσκο «May ninth», από το νέο τους άλμπουμ «A la sala», κι ας μιλάει για Μάιο και βροχές. Δεν πτοούμαστε. Θα βάλεις στη βαλίτσα και κάτι από τον νέο δίσκο της Billie Eilish, «Hit me hard and soft», που κυκλοφόρησε τον Μάιο; Κομμάτια όπως το «Birds of a feather», αλλά και το «Blue», έχουν αυτό τον ανέμελο, ταξιδιάρικο ποπ ήχο που απογειώνει η ψιθυριστή φωνή της. Τα προσθέτουμε στη λίστα.

Το «Τζάνεμ» της Billie Kark περιλαμβάνει τρία κομμάτια, με το ομότιτλο να είναι μια ηλεκτρονική διασκευή σε παραδοσιακό τραγούδι της Δράμας, το «Ποταμέ, τζάνεμ ποταμέ μου».

Τι θα κάνεις, όμως, με το κορίτσι που έδωσε το σύνθημα του φετινού καλοκαιριού στις αρχές Ιουνίου με μία λέξη, ένα χρώμα κι έναν δίσκο που αποθεώνει η Γενιά Z; Αν ακούς παντού πως «it’s a brat summer», αυτό οφείλεται στο έκτο άλμπουμ της Βρετανίδας Charli XCX, γεννημένης τον Αύγουστο του 1992, με τίτλο «brat», που συζητιέται όσο κανένα άλλο. Μέχρι κι η υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, «καβάλησε» το κύμα, αποδεχόμενη τον χαρακτηρισμό «brat», σαν να λέμε «παλιόπαιδο», σε μια προσπάθεια «να καθίσει με τη νεολαία». Στη λίστα μπαίνουν επίσης τα απενοχοποιημένα ποπ κομμάτια που αγάπησαν οι μιλένιαλ και ανακάλυψε φέτος η Γενιά Z μέσα από νέες ταινίες, όπως το «Murder on the dancefloor» της Σόφι Ελις-Μπέξτορ λόγω του «Saltburn» και το «Bye, bye, bye» των NSYNC, που ακούγεται στην ταινία «Deadpool & Wolverine» της Marvel.

Aυτό το καλοκαίρι φαίνεται πως ανήκει στη Μαρίνα Σάττι, με την εκτόξευση της δημοφιλίας της. Από το «P.O.P.» ξεχωρίζουμε το «Αχ θάλασσα», σε στίχους Λένας Κιτσοπούλου. [ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΙΤΣΑΣ]

Στην εγχώρια μουσική σκηνή, η Μαρίνα Σάττι είναι ο ορισμός του brat και αυτό το καλοκαίρι φαίνεται πως της ανήκει, με την εκτόξευση της δημοφιλίας της μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision με το «Zari», τα απανωτά sold out στις πρόσφατες συναυλίες της, αλλά και τις εκατομμύρια ακροάσεις του ξεσηκωτικού EP της «P.O.P.», που κυκλοφόρησε τον Μάιο. Από εκεί, ξεχωρίζουμε για την αυγουστιάτικη λίστα την μπαλάντα «Αχ θάλασσα», σε στίχους Λένας Κιτσοπούλου, κι αν θες κάτι καθαρά ποπ και παιχνιδιάρικο, πατάς play και τραγουδάς «LALALALA».

Από τον δίσκο που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο η Βρετανίδα μουσικός και ηθοποιός Σούκι Γουότερχαουζ, το «Memoir of a Sparklemuffin», έχουμε ήδη τα πρώτα δείγματα της επηρεασμένης από τη δεκαετία του ’60 indie pop αισθητικής της, με το ανέμελο «My Fun» να φωνάζει καλοκαίρι. Δεν μπορεί να λείπει πάντως από τη λίστα και το νέο κομμάτι των London Grammar, το «Into gold», από την επερχόμενη δισκογραφική δουλειά τους («The Greatest Love») που θα ακούσουμε στις 13 Σεπτεμβρίου. Και αν η αιθέρια φωνή της Χάνα Ρέιντ και όλη η παραγωγή του «Into gold» σου θυμίζει τους παλιούς London Grammar, όπως τους γνωρίσαμε πριν από μία δεκαετία περίπου, δεν έχεις άδικο, το επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι.

Με έναν περίεργο τρόπο, μαζί με τους London Grammar ταιριάζει και η νέα δουλειά της 23χρονης Billie Kark, το «Τζάνεμ», που περιλαμβάνει τρία κομμάτια, με το ομότιτλο να είναι μια ηλεκτρονική διασκευή σε παραδοσιακό τραγούδι της Δράμας, το «Ποταμέ, τζάνεμ ποταμέ μου». Αλλωστε, την Billie Kark τη γνωρίσαμε μέσα από την αγάπη της για τα παραδοσιακά και ηπειρώτικα ακούσματα που μπλέκονται με ηλεκτρονικούς ήχους, με το άλμπουμ «Τζίντα» να περιλαμβάνει δικές της συνθέσεις, αλλά και με τα up tempo κομμάτια «Παραγωγικότητα» και «Πάρτυ».

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία του «Take me to church», ο Ιρλανδός τραγουδοποιός Χόζιερ έγινε φέτος την άνοιξη viral με το κομμάτι «Too sweet», από τον νέο του δίσκο «Unheard». Το «Too sweet» έφτασε στην κορυφή του Billboard Hot 100, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο καλλιτέχνη από την Ιρλανδία που καταφέρνει κάτι τέτοιο, από την εποχή του «Nothing Compares 2 U» της Σινέντ Ο’ Κόνορ το 1990. Η δημοφιλία του κομματιού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αγάπη που του έδειξαν οι χρήστες του TikTok, χωρίς αυτό να μειώνει στο ελάχιστο την αξία του. Μπαίνει στην αυγουστιάτικη λίστα με το σπαθί του και ακούγεται ήδη πολύ και στα ελληνικά ραδιόφωνα.

Για το κλείσιμο, στα οπωσδήποτε το «Ταξίδι» της εικοσάχρονης Μαρίνας Σπανού, η «Πιρουέτα» του Pan Pan με τον Years of Youth και όλη η φετινή δουλειά τους «Λύκοι στον Αρη», αλλά και το ηλιόλουστο νέο σινγκλ της Κατερίνας Ντούσκα, «Sunshine». Τώρα είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση.