Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στο Καστελλόριζο

Την τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού, ο κινηματογράφος έχει την τιμητική του στο Καστελλόριζο, χάρη στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Beyond borders». Βασικός στόχος του είναι η ανάδειξη κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων, εντός και εκτός Ελλάδος, μέσω ταινιών τεκμηρίωσης.

Πολλά από τα φιλμ που επιλέχθηκαν την τελευταία τριετία έχουν ταξιδέψει στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ της Ευρώπης. Με το περιεχόμενό τους να λειτουργεί ως αντίβαρο της λήθης, η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Ειρήνη Σαρίογλου, σημειώνει: «Με αφορμή τα 100 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης, αλλά και με τον κόσμο να μαστίζεται από πολεμικές συρράξεις, η φετινή θεματική επικεντρώνεται στις πληγές του ξεριζωμού, στον υποχρεωτικό εκπατρισμό και στο πικρό συναίσθημα του δύο φορές ξένος. Η γνώση, η έρευνα και η κραυγή του ντοκιμαντέρ είναι πιο απαραίτητα από ποτέ, για να αφυπνιστούν συνειδήσεις και να προαχθούν ο διάλογος και η συμφιλίωση».

Από τις 25 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 18 ταινίες μεσαίου και μεγάλου μήκους, που αποτελούν τον κορμό του διαγωνιστικού μέρους. Ανάμεσά τους το «Anna and the Egyptian Doctor» της Τάλιγια Φίνκελ (2022), το «Grandmother’s footsteps» της Λόλα Πεπλόε (2023) και το «I shall not hate» της Ταλ Μπάρντα (2024). Τα φιλμ μικρού μήκους δεν λείπουν από τη λίστα, με τα περισσότερα να πραγματοποιούν την ελληνική τους πρεμιέρα, ενώ το μη διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ, το Πανόραμα, θα προβάλει 13 επιπλέον ταινίες. Μεταξύ άλλων, το «Freedom is Beautiful» του Ανγκους ΜακΝτόναλντ και ο «Γυρισμός» του Νίκου Καρακώστα.

Στην τελετή θα προβληθεί το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Beethoven’s Nine: Ode to Humanity» του Λάρι Βίνσταϊν (2024), όπου προσκαλεί τους θεατές να αναστοχαστούν πάνω στις διαχρονικές έννοιες της αγάπης και της ελευθερίας, μετατρέποντας την ταινία σε μια έκκληση για ένωση και συμφιλίωση.

Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, πέρα από το διαγωνιστικό μέρος, το οποίο φέτος προσφέρει ενισχυμένα βραβεία για τη στήριξη των καλλιτεχνών, περιλαμβάνει από θέατρο σκιών, εικαστικές εκθέσεις μέχρι και συναυλίες που θα συνοδεύσουν τις προβολές. Το φεστιβάλ εγκαινιάζει φέτος και το «Co- Production Forum»: Δεκαπέντε ομότιμοι δημιουργοί, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες και παραγωγοί θα παρουσιάσουν τα έργα τους, θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους και θα υποστηρίξουν με την τεχνογνωσία τους ένα σχέδιο ντοκιμαντέρ που αφορά τη διαδικασία της συμπαραγωγής, αναδεικνύοντας χώρες που στερούνται εκπροσώπησης.