Πού βγαίνουμε σήμερα Τρίτη; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Η παράσταση «La taranta», σε επιμέλεια κίνησης και χορογραφία Δάφνης Σταθάτου και Αναστασίας Δρούγα, παρουσιάζεται στην Καστοριά. Αντλώντας έμπνευση από τα πρόσωπα γυναικών της νοτίου Ιταλίας, η παράσταση μιλάει για την πολλαπλότητα των ρόλων που μια γυναίκα καλείται να φέρει εις πέρας και πώς τελικά οδηγείται στη λύτρωση. Στις 9 μ.μ., Αρχοντικό Τσιατσιαπά.

Η γκαλερί Σκουφά εγκαινιάζει την ατομική έκθεση «Ζητήματα φωτός» του Θανάση Μακρή, στο A Touch of New/Vacation House Ασπάλαθος, στον Τριαντάρο της Τήνου. Σε αυτή τη νέα σειρά ο καλλιτέχνης αποτυπώνει καράβια και εκκλησίες, συνθέτοντας ένα μοναχικό τοπίο από το οποίο πάντα ξεπροβάλλει ένα απόκρυφο φως. Καθημερινά 6.15 μ.μ. – 9 μ.μ.

Η ορχήστρα Symphonia Phonotone (φωτογραφία), ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά σύνολα της χορευτικής τζαζ της Αμερικής, έρχεται από το Σακραμέντο της Καλιφόρνιας στην Τήνο. Οι 22 μουσικοί θα παρουσιάσουν μια σειρά από πρωτότυπες διασκευές χορευτικών μελωδιών του 1920 και 1930. Το κοινό θα υποδεχθούν οι «Phonotone Quartet and their Friends». Στις 9 μ.μ., Θέατρο στον Κουμάρο.

Ο καταξιωμένος Σταύρος Λάντσιας έρχεται στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ανδρου, για μια συναυλία με τίτλο «Ο δικός μου Ennio Morricone». Μαζί με τους συνεργάτες του θα παρουσιάσουν αξέχαστες μελωδίες από το κινηματογραφικό σύμπαν του αγαπημένου Μορικόνε, που η μουσική του έχει ντύσει αριστουργήματα όπως το «Once Upon a Time in the West». Στις 9 μ.μ., Ανοιχτό θέατρο Χώρας Ανδρου.

Η Ιριδα Καραγιάν παρουσιάζει τον «Χορό του θανάτου», εστιάζοντας στην έννοια της σύγκρουσης εν καιρώ πολέμου. Οι χορευτές κινούνται ανάμεσα σε δίπολα, όπως το χάος και η αρμονία, σε μια παράσταση με έντονα πολιτικά, αλληγορικά και εξπρεσιονιστικά στοιχεία. Στις 9 μ.μ., Αρχαίο θέατρο Γυθείου.