Πού βγαίνουμε σήμερα Παρασκευή; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Εκθεση του Δημήτρη Χατζαντωνάκη με τίτλο «Ο κήπος της μνήμης» στην γκαλερί «Follow Your Art» στα Κύθηρα. Η ενότητα των έργων του Χατζαντωνάκη αναφέρεται στις λειτουργίες της φύσης, στον κόσμο των ερεθισμάτων και των αντιδράσεων, όπως αυτές ανασύρονται από την ανάμνηση. Το κύριο υλικό των έργων του είναι η μαρμαρόσκονη χρωματισμένη με φυσικές τεχνικές, ένα στερεό υλικό με συμπεριφορά υγρού. Καψάλι, Κύθηρα.

Tο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας φιλοξενεί την ατομική έκθεση ζωγραφικής «Into the Trees» (φωτογραφία) του Αναστάση Ιωάννου. Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 15ου Aegina Fistiki Fest και είναι η δεύτερη ατομική του καλλιτέχνη στο νησί, μετά τους «Αρλεκίνους» του 2020. Τα ζωγραφικά έργα του Ιωάννου παρουσιάζουν δέντρα με λεπτό κορμό αλλά πυκνά φυλλώματα που μοιάζουν με σκιές και νέφη.

Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά το σκηνικό ντεμπούτο του, το πρώτο θεατρικό έργο της Δήμητρας Παπαδοπούλου, η κωμωδία «Ο παππούς έχει πίεση», πραγματοποιεί περιοδεία στην Ελλάδα, κάνοντας απόψε μια στάση στο Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης. Παίζουν οι Τάσος Χαλκιάς, Κρατερός Κατσούλης, Μαριλού Κατσαφάδου, Δήμητρα Στογιάννη κ.ά. Στις 9.15 μ.μ., Μαραθώνος 196.

Μουσικό ταξίδι στον ηλεκτρικό ήχο του Chicago Blues θα προσφέρουν στο κοινό του The Theatre of No οι Blues Cargo. Με μια πορεία που ξεκινάει από το 1987, καθώς και με πολλές διακρίσεις και συνεργασίες, η μπάντα θεωρείται μία από τις πιο «αυθεντικές» της blues σκηνής. Στις 10.30 μ.μ., Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3.

Εχοντας εμφανιστεί σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως το φεστιβάλ Coachella και το Electric Daisy Carnival, η βραβευμένη Αμερικανίδα dj, παραγωγός και πιανίστρια LP Giobbi, κατά κόσμον Λία Τσίζχολμ, παίρνει θέση πίσω από τα decks του κλαμπ Bolivar. Στις 9 μ.μ., Ακτή του Ηλιου, Αλιμος.