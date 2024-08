Πού βγαίνουμε σήμερα Τρίτη; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Ολοκληρώνεται σήμερα η έκθεση της Ειρήνης Γκόγκουα, με τίτλο «Εξω από τους τοίχους». Η εικαστικός καλεί το κοινό να περιηγηθεί στα στενά του Ναυπλίου, όπου έργα της είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία και συνομιλούν με τη ρομαντική ατμόσφαιρα της παλιάς πόλης. Είσοδος ελεύθερη.

Συνεχίζεται η ομαδική έκθεση «Flying too close to the sun» (φωτογραφία) της Ηρας Μπουγιουκτασιάν και της Μαρίας Τσάγκαρη. Το πολυμεσικό τους έργο –που περιλαμβάνει βίντεο, γλυπτική και εγκαταστάσεις– αφορά μια αναμέτρηση με το παρελθόν. Οι δύο εικαστικοί διερευνούν τον τρόπο που η επιθυμία ή το τραύμα εκδηλώνεται και ενεργοποιεί μηχανισμούς μνήμης. Καθημερινά 10 π.μ.-1 μ.μ. και 7 μ.μ.-12 μ. Art Space Pythagorion, Σάμος.

Οι Ισοκράτισσες από την Ελλάδα, το Lot Kurbeti από την Αλβανία και το Abagar Quartet από τη Βουλγαρία αποτελούν τρία φωνητικά σύνολα που ενώνονται για δύο παραστάσεις με τίτλο «Balkania». Μέσα από ένα πλούσιο ρεπερτόριο, σκιαγραφούν έναν καμβά διαφορετικών στοιχείων αλλά και ομοιοτήτων, γεμάτο ακούσματα από τις μουσικές παραδόσεις τους. Στις 9 μ.μ. Ελληνιστικό Θέατρο Δίον, Πιερία.

Συνεχίζεται η συμβολική έκθεση με αφορμή τα 200 χρόνια από τον θάνατο του λόρδου Βύρωνα. Ο μεγάλος ποιητής άφησε πίσω του ένα σουλτανικό φιρμάνι, που του επέτρεπε να ταξιδεύει στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το φιρμάνι-διαβατήριό του προσφέρει μία ακόμη ευκαιρία συζήτησης σχετικά με την ύπαρξη ενός πραγματικού «φιρμανιού» του Ελγιν, το οποίο υποτίθεται του επέτρεπε την αφαίρεση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Μουσείο της Ακρόπολης.

Αν και γνωστός για το ταλέντο του στην υποκριτική, ο πολυσχιδής Πάνος Βλάχος, ύστερα από μια σειρά επιτυχημένων μουσικών συναντήσεων στην Αθήνα, έρχεται στην Κρήτη για ένα τετραήμερο συναυλιών, που περιλαμβάνει ποπ, έντεχνη, light metal, αλλά και λαϊκή μουσική. Στις 9 μ.μ. Γήπεδο Πισκοκέφαλου – Σητεία, Λασίθι.