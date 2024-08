Πού βγαίνουμε σήμερα Πέμπτη; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

«Κύκλοι που δεν κλείνουν ποτέ» είναι ο τίτλος της έκθεσης με έργα της Ιρα Γουόλντρον. Πρόκειται για την πρώτη μετά θάνατον έκθεση της εικαστικού, που περιλαμβάνει ζωγραφική, πορσελάνινα γλυπτά, υφασμάτινες συνθέσεις αλλά και γραφιστικά έργα, φέροντας στοιχεία πολιτικά που συνθέτουν τη ζωή της. Τρίτη – Κυριακή 11 π.μ.-7 μ.μ. Πλατεία Ασωμάτων 5, Αθήνα.

Η γκαλερί The Breeder εγκαινιάζει την ατομική έκθεση «I Walk Over the Mountains and the Waves» (φωτογραφία) του Βρετανού Λουκ Εντουαρντ Χολ στην Πάτμο. Αντλώντας έμπνευση από την ελληνική φύση και τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα του νησιού, ο καλλιτέχνης αφηγείται μια σειρά ιστοριών μέσα από πορτρέτα και τοπία. Καθημερινά 7 μ.μ.-12 μ. Παλαιό σχολείο Χώρας Πάτμου.

Η ομάδα In excelsis παρουσιάζει στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» την παράσταση «Εις την Πόλιν – Istanbul». Μέσα από βυζαντινούς ύμνους, στρατιωτικά εμβατήρια και ορχηστρικές συνθέσεις, που εκφράζουν το καλλιτεχνικό πνεύμα της εποχής, οι ερμηνευτές θα συνθέσουν ένα πολυδιάστατο μουσικό τοπίο. Στις 9 μ.μ. Αρχαιολογικό μουσείο Ερέτριας.

Συνεχίζεται η έκθεση «Φορώντας μύθους και φουστάνια αδειανά», της Κυριακής Χριστακοπούλου. Πρόκειται για έργα μεικτής τεχνικής, που απεικονίζουν γυναίκες με παραδοσιακές φορεσιές, στις οποίες εμφανίζονται μορφές ζώων. Η εικαστικός μάς αποκαλύπτει ότι ο ζωικός κόσμος αποτελεί σημαντικό θέμα για την λαϊκή τέχνη. Τρίτη – Παρασκευή 11 π.μ.-4 μ.μ. και Σάββατο – Κυριακή 10 π.μ.-3 μ.μ. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», Πλάκα.

Το 14ο Athens Film Open Air festival παρουσιάζει την ταινία των ’80s «Γκλόρια» με την Τζίνα Ρόουλαντς, τη σπουδαία ηθοποιό και σύντροφο του σκηνοθέτη της ταινίας Τζον Κασσαβέτη, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Στις 9.30 μ.μ. Ταράτσα ΕΜΣΤ.