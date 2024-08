Στρώνοντας κόκκινο χαλί

Αν ρίξει κάποιος μια ματιά στο πρόγραμμα προβολών του διαπιστευμένου δημοσιογράφου που ταξιδεύει αυτές τις μέρες για το 81ο Φεστιβάλ Βενετίας, μάλλον θα τρομάξει. Το ετήσιο κινηματογραφικό ραντεβού, που δίνεται στο νησάκι Λίντο και ανοίγει απόψε την αυλαία του, είναι ίσως το πιο πλούσιο και πολυπληθές της τελευταίας δεκαετίας, με σπουδαίους δημιουργούς του σινεμά να δίνουν το «παρών» τόσο με ταινίες όσο και με τηλεοπτικές σειρές – για να παρακολουθήσει κανείς όλα τα σημαντικά θεάματα που θα προβληθούν στις αίθουσες της Μόστρα θα πρέπει να διαθέτει… χρονομηχανή, σαν εκείνη που είχε η Ερμιόνη Γκρέιντζερ του «Χάρι Πότερ» για να προλαβαίνει τα δεκάδες μαθήματά της.

Τίποτα, πάντως, δεν αρχίζει αν δεν ψιθυρίσουμε τρεις φορές το όνομα του «Σκαθαροζούμη», καθώς το φεστιβάλ ξεκινά με το πολυαναμενόμενο σίκουελ, τρεισήμισι δεκαετίες αργότερα, στην καλτ φαντασία του Τιμ Μπάρτον.

Χοακίν Φίνιξ και Lady Gaga από τον «Τζόκερ». Φωτ. Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures via A.P.

Ο Αμερικανός δημιουργός δεν διαγωνίζεται φέτος, ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί δυνατοί υποψήφιοι για τον Χρυσό Λέοντα που θα απονείμει στις 7 Σεπτεμβρίου η κριτική επιτροπή με πρόεδρο την Ιζαμπέλ Ιπέρ.

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν έχει κερδίσει ποτέ στη Βενετία και φιλοδοξεί να το κάνει με το «The Room Next Door», την πρώτη αγγλόφωνη ταινία του. Απέναντί του θα έχει σίγουρα ανταγωνισμό από τον Λούκα Γκουαντανίνο, ο οποίος μεταφέρει στην οθόνη το «Queer» του Γουίλιαμ Μπάροουζ με τον Ντάνιελ Κρεγκ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ελληνική συμμετοχή

Εμείς βέβαια θα δούμε πρώτα το ελληνικού ενδιαφέροντος «Maria», τη διά χειρός Πάμπλο Λαρέιν και Στίβεν Νάιτ (είναι το δίδυμο των «Jackie» και «Spencer») βιογραφία της Μαρίας Κάλλας, με την Αντζελίνα Τζολί να ενσαρκώνει την Ελληνίδα ντίβα της όπερας.

Αντιθέτως, προς το τέλος του φεστιβάλ θα καταφτάσουν εκεί οι θριαμβευτές του 2019, Τοντ Φίλιπς και Χοακίν Φίνιξ, για να παρουσιάσουν τον καινούργιο «Τζόκερ», παρέα με τη Lady Gaga, η οποία έδωσε μουσικό τόνο στον χαρακτήρα της Χάρλεϊ Κουίν.

Ο Μάικλ Κίτον από τον «Σκαθαροζούμη, Σκαθαροζούμη».

Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι στο φετινό διαγωνιστικό έχουμε και ελληνική συμμετοχή, αυτή της Αθηνάς-Ραχήλ Τσαγκάρη, η οποία φέρνει στη Μόστρα το «Harvest», έναν παραισθησιακό στοχασμό πάνω στην έλευση της μοντερνικότητας, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζιμ Κρέις.

Η Ελληνίδα κινηματογραφίστρια θα διεκδικήσει τις πιθανότητές της να κάνει την έκπληξη, δίπλα σε άλλα δυνατά αουτσάιντερ σαν τον Κινέζο Γουάνγκ Μπινγκ ή τον Αργεντίνο Λουίς Ορτέγκα. Το ίδιο θα πράξει και ο Αλέξανδρος Αβρανάς, ο οποίος διαγωνίζεται με το «Quiet Life» στο πρόγραμμα «Orizzonti» της διοργάνωσης.

Οπως είπαμε, όμως, το φετινό φεστιβάλ είναι ανεξάντλητο και στα εκτός συναγωνισμού. Ο Μπραντ Πιτ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναμένεται να βάλουν φωτιά στο κόκκινο χαλί καθώς οι δύο σταρ –και καλοί φίλοι– συναντιούνται έπειτα από πολλά χρόνια μπροστά από την κάμερα στο «Wolfs» του Τζον Γουότς. Από την άλλη, για τους λάτρεις της καλτ δράσης, έχουμε επιστροφή και του θρύλου Τακέσι Κιτάνο, με το «Broken Rage».

Μεγάλα ονόματα όπως είπαμε και στις σειρές: ο Αλφόνσο Κουαρόν με το «Disclaimer», ο Ροντρίγκο Σορογκογιέν με το «Los Anos Nuevos», ο Τόμας Βίντερμπεργκ με το «Families Like Ours» και ο Τζο Ράιτ με το «M. Il Figlio del Secolo» είναι δημιουργοί οι οποίοι θα μπορούσαν άνετα να συγκαταλέγονται ανάμεσα στα φαβορί για τον Χρυσό Λέοντα.

Και οι λάτρεις της τεκμηρίωσης, εξάλλου, δεν θα μείνουν παραπονούμενοι, καθώς μια σειρά από ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ θα προβληθούν στο Λίντο. Δύο από αυτά, τα «Russians at War» και «Songs of slow burning earth», ασχολούνται με τη χρονίζουσα πια πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, ενώ το «Israel-Palestine on Swedish TV 1958-1989» καταπιάνεται με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Στο υβριδικό «2073» ο Ασίφ Καπάντια μας ταξιδεύει σε μια δυστοπία «όχι του μέλλοντος αλλά του παρόντος», όπως ο ίδιος σχολιάζει, ενώ για τους πιστούς του Τζον Λένον, το «One to One: John and Yoko» είναι προφανώς «άχαστο».

Και για το τέλος, μια ηχηρή απουσία: έπειτα από ένα σερί ετών με σπουδαίες πρεμιέρες εντός και εκτός συναγωνισμού, η πλατφόρμα του Netflix δεν φέρνει φέτος ούτε μία παραγωγή στη Βενετία. Σύμφωνα όμως με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, πρόκειται για καθαρά τυχαίο γεγονός.

Κεντρική φωτογραφία: Τελευταίες ετοιμασίες ενόψει της αποψινής τελετής έναρξης του 81ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Βενετίας. Μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, μια στρατιά από αστέρες του σινεμά θα παρελάσουν από εκεί. REUTERS/Louisa Gouliamaki