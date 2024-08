Πιστή, ακούραστη και σκληρή σαν τον μπουφέ της

Μια πρώην καθηγήτριά της στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας, όπου σπούδασε Tεχνική Πωλήσεων (Merchandising), σχολίασε για την κατοπινή Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Πατ Νίξον: «Ξεχώριζε από τα κουφιοκέφαλα κορίτσια της εποχής σαν την καλή λογοτεχνία σε ένα ράφι με φθηνά χαρτόδετα ρομάντζα».

Η Θέλμα Κάθριν Ράιαν γεννήθηκε το 1912 σε μια μικρή πόλη της Νεβάδας, κόρη οικογενείας μεταναστών. Ο πατέρας της, ιρλανδικής καταγωγής, ήταν ναυτικός, χρυσωρύχος και αγρότης, η μητέρα της, Γερμανίδα μετανάστρια.

«Πατ», την ονόμασε ο πατέρας της επειδή γεννήθηκε την προηγούμενη ημέρα της γιορτής του Αγίου Πατρικίου και όταν γράφτηκε στο κολέγιο, το 1931, άρχισε να χρησιμοποιεί το χαϊδευτικό της αντί του Θέλμα.

Κυκλοφόρησε στην Αμερική η βιογραφία της αινιγματικής Πατ Νίξον, της 37ης Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ.

Με αυτό το όνομα και το επώνυμο του συζύγου της, η Πατ Νίξον πέρασε στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ψηφίστηκε ως η «Πιο θαυμαστή γυναίκα στον κόσμο» το 1972 και μπήκε 14 φορές στην πρώτη δεκάδα της λίστας με τις γυναίκες που οι Αμερικανοί θαυμάζουν περισσότερο.

Αλλά ο δρόμος της ζωής της δεν ήταν εύκολος, όπως τονίζεται σε μια νέα βιογραφία της που κυκλοφόρησε στις αρχές Αυγούστου στις ΗΠΑ.

Το «The Mysterious Mrs. Nixon: The Life and Times of Washington’s Most Private First Lady» του Χιθ Λι υποστηρίζει ότι η σιωπηλά κολλημένη στο πλευρό του λατρεμένου συζύγου της, η τέλεια ισορροπημένη Πατ, αποτελούσε την επιτομή της λευκής γυναίκας την παραμονή της φεμινιστικής επανάστασης.

Μεγαλωμένη στη φτώχεια, εργάστηκε από πολύ μικρή για να στηρίξει τον εαυτό της και τα δύο αδέρφια της στο κολέγιο. Παντρεύτηκε τον Ρίτσαρντ Νίξον τον Ιούνιο του 1940 και ως «ομάδα Νίξον», ο Ρίτσαρντ και η Πατ έκαναν δύο επιτυχημένες προεκλογικές εκστρατείες για το Κογκρέσο, το 1946 και το 1948. Οι αντοχές της υπήρξαν παροιμιώδεις. Παρακολούθησε και τις 115 επίσημες εκδηλώσεις του έτους 1969, κοιμόταν έξι ώρες την ημέρα και δήλωνε σε δημοσιογράφους ότι δεν ήταν ποτέ κουρασμένη.

Αυτόνομη αλλά προσιτή, είχε ποσοστό αποδοχής 90% κατά το δεύτερο έτος της προεδρίας του συζύγου της, μολονότι οι επικριτές της υποστήριζαν ότι η «Plastic Pat» είχε χαμόγελο τόσο σκληρό όσο ο μπουφές της και τόσο τεχνητό όσο τα ασορτί πλεκτά από πολυεστέρα που φορούσε.

Στις κριτικές του διεθνούς Τύπου για το βιβλίο, σημειώνεται ότι μολονότι το «The Mysterious Mrs. Nixon» προσπαθεί να αποκαλύψει την πραγματική Πατ Νίξον, σημαντικά στοιχεία της ζωής της παραμένουν αδιαφανή.

Ενα από αυτά είναι η σχέση του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της περιόδου του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ. Λέγεται ότι ο βοηθός του Νίξον γνωστοποίησε στην Πατ ότι ο σύζυγός της επρόκειτο να παραιτηθεί.

Ο ίδιος «ξέχασε» να αναφέρει την ίδια και τη στήριξη που του έδωσε στην πολιτική του καριέρα κατά την ομιλία παραίτησής του. Της απέδωσε όμως την τιμή που της άξιζε, μετανιωμένος, στα απομνημονεύματά του.