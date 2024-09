Ο «άνδρας με τα χίλια παιδιά» προσφεύγει κατά του Netflix για το ντοκιμαντέρ

Ο Ολλανδός «υπερδωρητής» σπέρματος, που ισχυρίζεται ότι απέκτησε 550 παιδιά μέσω αυτής της διαδικασίας, απείλησε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της πλατφόρμας Netflix. Αιτία, το επιτυχημένο ντοκιμαντέρ υπό τον τίτλο «Ο άνδρας με τα χίλια παιδιά» που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί απλώς μία απόπειρα πρόκλησης εντυπώσεων.

Ο Τζόναθαν Μέιγερ είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ. Δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση της Ολλανδίας, NPO1, ότι το πρόγραμμα αυτό δεν βασίστηκε σε ακριβή στοιχεία.

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, ο 43χρονος σήμερα δωρητής έχει αποκτήσει έως και 3.000 παιδιά, αριθμό τον οποίο αμφισβητεί ο ίδιος. «Τα 550 είναι ο αριθμός που γνωρίζω μετά βεβαιότητας. Ολα τα υπόλοιπα είναι εικασίες», είπε.

«Γι’ αυτόν τον λόγο προσφεύγω στη δικαιοσύνη, για να πολεμήσω τα ψέματα» και να αποσυρθεί το ντοκιμαντέρ από την πλατφόρμα, πρόσθεσε.

Με απόφαση δικαστηρίου του 2023, απαγορεύτηκε στον Μέιγερ να συνεχίσει να δωρίζει σπέρμα. Οι κατευθυντήριες οδηγίες των ολλανδικών κλινικών θέτουν όριο τα 25 παιδιά ανά δωρητή, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα μελλοντικής αιμομιξίας και να αποφευχθούν τα ψυχολογικά προβλήματα των παιδιών που θα αποκτηθούν με αυτόν τον τρόπο. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο «Υπερδωρητής» σκόπιμα παραπλάνησε τους μελλοντικούς γονείς για τον αριθμό των παιδιών που έχει ήδη αποκτήσει στο παρελθόν και αυτό θέτει σε κίνδυνο τα ίδια τα παιδιά.

Dutch musician, Jonathan Jacob Meijer (41) is facing a court bid to persuade him to stop his obsessive sperm donation, despite claims that he has fathered hundreds of children in the world pic.twitter.com/TWPIpX4dep

— Naija (@Naija_PR) March 27, 2023