Πού βγαίνουμε σήμερα Παρασκευή; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Η Βίκυ Λέανδρος, μετρώντας έξι δεκαετίες στο τραγούδι, ολοκληρώνει την καριέρα της με μια περιοδεία με τίτλο «Η ζωή είναι ωραία», που έχει ξεκινήσει ήδη από την άνοιξη του 2023. Τελευταίος σταθμός είναι το Ηρώδειο, όπου θα αποχαιρετήσει το κοινό της, ερμηνεύοντας τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων και ξένων συνθετών με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Στις 9 μ.μ.

Οκτώ καλλιτέχνες της ραπ σκηνής από την Ελλάδα και το εξωτερικό έρχονται στο «Off the hook festival», το μεγαλύτερο ετήσιο φεστιβάλ για τη ραπ. Μεταξύ άλλων θα εμφανιστούν: ο Λεξ, ο Benny Jr, ο Εθισμός και ο Aitch, που θα ξεσηκώσουν το κοινό με τους αιχμηρούς στίχους και τη χιπ χοπ διάθεσή τους. Ωρα προσέλευσης 4 μ.μ., Κηφισίας 37, ΟΑΚΑ.

Ολοκληρώνεται σήμερα η ατομική έκθεση ζωγραφικής του Θανάση Μακρή, με τίτλο «ζητήματα φωτός» (φωτογραφία) στην Τήνο. Στη νέα σειρά έργων του ο Μακρής παρουσιάζει στοιχεία ελληνικότητας, όπως καράβια και εκκλησίες, αποτυπώνοντας ένα εσωτερικό φως, το οποίο ξεπροβάλλει από διάφορα σημεία του καμβά. A Touch of New/Vacation House «Ασπάλαθος», Τριαντάρος.

Το Theater of the No παρουσιάζει διαδοχικά δύο σύγχρονα έργα, τα «Resistance in a time of peace» του Τζιμπ Γουίλεμς και «Focus group», του Μάρκο ντι Στέφανο, σε σκηνοθεσία της Χαράς Λιανού. Η πρώτη παράσταση περιστρέφεται γύρω από μία γυναίκα που οδηγείται σε εσωτερικές αναζητήσεις και η δεύτερη, μέσω του μαύρου χιούμορ, εξερευνά τη σχέση μεταξύ πολυεθνικών και καταναλωτών. Στις 8 μ.μ., Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3.

Λίγο μετά τη sold out συναυλία του στην Αθήνα, ο ανατρεπτικός ράπερ Βέβηλος έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία ακόμη εκρηκτική συναυλία, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Βαλκανική πλατεία 2024». Στη σκηνή μαζί του ανεβαίνει ο «Παράφρων», μέλος των «Βαβυλώνα» και στα ντεκς ο DJ MCD. Στις 9 μ.μ., Ανοιχτό Θέατρο Νεάπολης, Θεσσαλονίκη.