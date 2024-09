Φεστιβάλ Βενετίας: Οι προβλέψεις της «Κ» και τα φαβορί

Οταν απόψε η Ιζαμπέλ Ιπέρ θα ανέβει στη σκηνή της Sala Grande για να ανακοινώσει την ταινία που θα βραβευθεί με τον Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ Βενετίας, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει μια, μικρή έστω, έκπληξη. Κι αυτό διότι, σε αντίθεση με το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου που πέρυσι έγινε φαβορί αμέσως μετά την προβολή του, φέτος τα πράγματα μοιάζουν πολύ πιο θολά. Είναι αλήθεια ότι το περασμένο (σχεδόν) δεκαήμερο στις αίθουσες του Λίντο παρακολουθήσαμε πολλές αξιόλογες ταινίες του επίσημου διαγωνιστικού. Αλήθεια επίσης ότι σχεδόν καμία, τουλάχιστον προσωπικά, δεν μας ενθουσίασε αρκετά για να τη χρίσουμε φαβορί. Ομως, τηρώντας την παράδοση και θέλοντας να βάλουμε σε κάποια τάξη τον κυκεώνα που πέρασε από μπροστά μας, κάνουμε τις εκτιμήσεις της τελευταίας στιγμής.

Ξεκινώντας από το κορυφαίο βραβείο, καταλήγουμε πιθανότατα σε τέσσερα υποψήφια φιλμ: το «Brutalist» του Μπρέιντι Κόρμπετ σε γενικές γραμμές πήρε τις θετικότερες κριτικές των διεθνών μέσων. Η αληθινή ιστορία του Ουγγροεβραίου αρχιτέκτονα Λάζλο Τοτ μετατράπηκε σε ένα επικό, αν και κάπως άνισο φιλμ, με μαραθώνια διάρκεια και ιδιαίτερη αισθητική. Θα άξιζε να κερδίσει και μόνο για το πρώτο του κομμάτι, το οποίο ήταν πιθανότατα ό,τι καλύτερο είδαμε στο διαγωνιστικό. Από εκεί και έπειτα, μοιρασμένες πιθανότητες δείχνει να έχει το τολμηρό «Babygirl» της Χαλίνα Ρέιν, με τη Νικόλ Κίντμαν σε ρόλο συζύγου – μητέρας – μεγαλοστελέχους που βρίσκει τη σαρκική ικανοποίηση στο πρόσωπο ενός πολύ νεότερου άνδρα· το «The Room Next Door», όπου ο πρώτος αγγλόφωνος Αλμοδόβαρ καταπιάνεται με το δύσκολο θέμα του τέλους της ζωής και της ευθανασίας· η δική μας προτίμηση είναι το «Queer» του Λούκα Γκουαντανίνο, με τον Ιταλό σκηνοθέτη να καταφέρνει να αιχμαλωτίσει ιδανικά το πνεύμα και την ατμόσφαιρα του ομώνυμου μυθιστορήματος του Γουίλιαμ Μπάροουζ.

Ανάμεσα στους παραπάνω δημιουργούς θα κριθεί μάλλον και το βραβείο σκηνοθεσίας, δίχως πάντως να αποκλείεται και η έκπληξη, π.χ. με τους αδελφούς Λουντοβίκ και Ζοράν Μπουκερμά του γαλλικού «And Their Children After Them» ή με τη Μάουρα Ντελπέρο του πολύ αξιόλογου «Vermiglio». Μεγάλη μάχη αναμένεται και στα βραβεία ρόλων. Στους άνδρες, ο Αντριεν Μπρόντι παρέδωσε μια φοβερά αφοσιωμένη και αναμφίβολα δύσκολη ερμηνεία στο «Brutalist». Ο Ντάνιελ Κρεγκ ξεφορτώνεται οριστικά την ταμπέλα του μάτσο πρωταγωνιστή που (αναπόφευκτα) απέκτησε ως Τζέιμς Μποντ, υποδυόμενος υπέροχα τον ηδονιστή ήρωα του «Queer». Ο Τζουντ Λο (και το μουστάκι του) είναι πειστικός ως βασανισμένος αλλά αμείλικτος αστυνομικός στο «The Order» του Τζάστιν Κουρζέλ. Από τη λίστα δεν μπορεί ασφαλώς να λείπει και ο Χοακίν Φίνιξ, ο οποίος επέστρεψε στον ρόλο του Τζόκερ, τραγούδησε, χόρεψε και γενικώς έδειξε την κλάση του, σε ένα αμφιλεγόμενο πάντως φιλμ.

Περνώντας και στις γυναίκες, εκεί η έκβαση μοιάζει ακόμα πιο αμφίρροπη: η Τζούλιαν Μουρ μπήκε περισσότερο στην αλμοδοβαρική μανιέρα από τη συμπρωταγωνίστρια Τίλντα Σουίντον, στο «The Room Next Door». Η Αντζελίνα Τζολί έλαβε κατά κύριο λόγο καλές κριτικές για την ενσάρκωση της Μαρίας Κάλλας στο «Maria». Το ίδιο και η Νικόλ Κίντμαν, η οποία τόλμησε αρκετά στο «Babygirl» και δικαιώθηκε. Εξαιρετική, τέλος, και η Φερνάντα Τόρες στη συγκινητική αληθινή ιστορία τού «I’m Still Here» του Βραζιλιάνου Βάλτερ Σάλες. Κι εδώ, ωστόσο, δεν αποκλείεται η έκπληξη· μια τέτοια θα μπορούσε να είναι η Γεωργιανή Ια Σουκιτασβίλι, η οποία ερμηνεύει χαμηλότονα μια ηρωίδα που τα βάζει με θεούς και δαίμονες στο «April».