Πού βγαίνουμε σήμερα Τετάρτη; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης έρχεται στην Τεχνόπολη, παρέα με την μπάντα του, 24 χρόνια μετά τις κοινές τους εμφανίσεις και την ηχογράφηση του άλμπουμ «Εκτός τόπου και χρόνου». Επειτα από ένα γεμάτο συναυλιακό καλοκαίρι στην περιφέρεια, έρχονται στην Αθήνα για να ερμηνεύσουν αγαπημένα τραγούδια τους και διασκευές άλλων καλλιτεχνών. Στις 9 μ.μ.

Το κορίτσι της τζαζ Νεφέλη Φασούλη προσκαλεί το κοινό σε μία συναυλία στον κήπο του χώρου Πλύφα, όπου θα τραγουδήσει κομμάτια του Φοίβου Δεληβοριά και καινούργια του Αντώνη Απέργη, αλλά και άλλα κλασικά ή μη από τη δική της δισκογραφική δουλειά. Μαζί της στη σκηνή θα εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Πατάκας και ο Ορέστης Μπενέκας. Στις 9 μ.μ., Κορυτσάς 39, Βοτανικός.

H βραβευμένη ταινία «Μαθήματα Χορού» (φωτογραφία) σε σκηνοθεσία Γιώργου Βιτσαρόπουλου, που παρουσιάζει πώς δώδεκα έφηβοι χορευτές του Αθλητικού Συλλόγου του Νέου Βουτζά «Η Πρόοδος» προσπαθούν να διαχειριστούν τον εγκλεισμό λόγω της πανδημίας COVID, θα φιλοξενηθεί, για δύο προβολές, στον θερινό κινηματογράφο ΡΙΑ στο Μάτι Αττικής. Στις 8.30 μ.μ. και 10.30 μ.μ., Λ. Ποσειδώνος 20.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρόμπερτ ΜακΝαμάρα καταπιάνεται με το «Αναφορά σε μία Ακαδημία» του Φραντς Κάφκα και προσεγγίζοντας σύγχρονα την κλασική «Μεταμόρφωση», παρουσιάζει ένα θεατρικό έργο που επικεντρώνεται στη μετάβαση ενός πιθήκου σε άνθρωπο και στην προσπάθειά του να επιβιώσει σε μια απάνθρωπη κοινωνία. Στο αγγλόφωνο Theater of the No. Στις 8 μ.μ., Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3.

Τα 49ο Αισχύλεια, που διοργανώνει ο δήμος της Ελευσίνας, φιλοξενούν το έργο «Ηρακλής Μαινόμενος» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, ύστερα από ένα καλοκαίρι αρκετών sold out παραστάσεων. Πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, ο Γιώργος Γάλλος και η Στεφανία Γουλιώτη. Στις 9 μ.μ., Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας.