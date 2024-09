Η Ιστορία είναι η γνώση, ο Μύθος η υπέρβαση

Εργα της Νάνας Σαχίνη από την έκθεση «Μυθιστορίες ΙΙ». Αριστερά, το «Who knows what the “and” stands for: story of an acrobat» (2014, 240 x 100 x 80 εκ., papier-mâché, χρώμα, συρματόπλεγμα, φωτογραφίες performance, τσιμέντο, πλαστικό καλώδιο) και δεξιά, το «Τhe Bible of dreams» (2007 – σε εξέλιξη, διαστάσεις μεταβλητές, μεικτή τεχνική σε χειροποίητο χαρτί). Φωτ. CITRONNE Gallery / Alexandra Masmanidi 2.