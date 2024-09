Πού βγαίνουμε σήμερα Πέμπτη; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Η desert rock μπάντα Tinariwen έρχεται από τη Σαχάρα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, για να ταξιδέψει το κοινό με τα τραγούδια της, σε μια ξεχωριστή συναυλία που επικεντρώνεται στην έννοια του Τουαρέγκ (περιπλανώμενος στα αραβικά) και στην πατρίδα της. Τρία από τα άλμπουμ της ήταν υποψήφια για Grammy, ενώ το «Tassilli» κέρδισε το βραβείο για καλύτερο άλμπουμ παγκόσμιας μουσικής το 2012. Στις 8 μ.μ.

Στις 28 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάζεται η νέα έκθεση της Μαρίας Φραγκουδάκη «Τhe Deeper I Go, The More I Reveal» (φωτογραφία), σε επιμέλεια Κατερίνας Κοσκινά, στην γκαλερί Blender. Τα έργα, που χρωματικά κινούνται σχεδόν αποκλειστικά στους τόνους του μπλε, του μαύρου και του λευκού, θίγουν εμμέσως κοινωνικά, βιωματικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Στις 8 μ.μ., Ζησιμοπούλου 4, Γλυφάδα.

Τέσσερις ταινίες της καταξιωμένης σκηνοθέτιδος και φεμινίστριας Καρόλ Ρουσσόπουλος θα προβληθούν σήμερα στην ταράτσα του ΕΜΣΤ. Τα φιλμ είναι μια επιλογή της Μπούχρα Καλίλι, της οποίας η ατομική έκθεση παρουσιάζεται αυτή την εποχή στο μουσείο και έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το έργο της Ρουσσόπουλος. Στις 8.30 μ.μ.

Ξεκινάει το τριήμερο Athens Baroque Festival, που θα διεξαχθεί στη γερμανική εκκλησία Αθηνών, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Αναστασίας Μηλιώρης, η οποία θα συμμετάσχει και στην πρώτη συναυλία. Σήμερα θα παρουσιαστούν έργα από τη Βενετία των αρχών του 17ου αιώνα και μαζί της στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Γιώργος Αγγελάκης και Θοδωρής Κίτσος. Στις 8.30 μ.μ., Σίνα 66.

Δύο βιβλία παιδικής λογοτεχνίας της Αναστασίας Σταματοπούλου από τις εκδόσεις Καστανιώτη, «Τα πουλιά» (2021) και το νέο της βιβλίο «Ραγίσματα», θα παρουσιαστούν από τη συγγραφέα, σε συνομιλία με την Αγγελική Δαρλάση και την αρθρογράφο Πέπη Νικολοπούλου. Στις 7 μ.μ., Athens Book Space, Πάρκο Ελευθερίας.