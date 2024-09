Εργαστήρια με χρώμα για όλους στην Art Athina

Το Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου γέμισε την περασμένη Κυριακή με παιδιά που σαν μικροί καλλιτέχνες έλαβαν μέρος σε μια σειρά δημιουργικών δράσεων, στο πλαίσιο της Art Athina 2024.

Στα τραπέζια που είχαν στηθεί στην καρδιά της φουάρ είχαν τοποθετηθεί ακουαρέλες, αντικείμενα για κολάζ και πηλός, με τα οποία παιδιά από 4 έως 15 ετών έφτιαχναν κατασκευές και ζωγράφιζαν με νερομπογιές, γεμίζοντας χρώμα το χαρτί και τα χέρια τους. Λίγο πιο δίπλα, μια ακόμη ομάδα συμμετείχε σε μια εκπαιδευτική δράση όπου με μικρές δαγκάνες συγκέντρωναν σκουπίδια από μια αυτοσχέδια θάλασσα. Αλλωστε το θέμα που όρισε για φέτος η ομάδα της πολιτιστικής πλατφόρμας KROMA, η οποία αναλαμβάνει κάθε χρόνο τον σχεδιασμό των παιδικών εργαστηρίων, ήταν το περιβάλλον και η τέχνη.

Η KROMA ένωσε για πρώτη φορά τις δυνάμεις της με την ομάδα τής Life is for All, μιας μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας με στόχο τη συμπερίληψη παιδιών με νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Ανήλικοι που παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στην απόκτηση και εκτέλεση συγκεκριμένων νοητικών, συναισθηματικών και κινητικών λειτουργιών δεν πήραν μέρος σε ένα ειδικό πλαίσιο δράσεων σχεδιασμένο μόνο για εκείνους, αλλά ήρθαν σε επαφή με άλλα παιδιά, συνεργάστηκαν και δημιούργησαν μαζί μικρά έργα τέχνης.

«Η συμπερίληψη δεν θα συμβεί από μόνη της. Πρέπει να τη σχεδιάσουμε και αυτό θα πετύχει μόνο αν τα άτομα με νευροαναπτυξιακές δυσκολίες συσχετιστούν με άλλους και όλοι μαζί συμμετέχουν σε κοινές δράσεις. Για αυτό είμαστε φέτος στην Art Athina», μας λέει η Ναταλί Μοσχού, πρόεδρος της Life is for All.

Ομάδες παιδιών κατά τη διάρκεια παιδικού εργαστηρίου στο Ζάππειο και της έκθεσης με θέμα το περιβάλλον. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΩΤΣΟΣ]

Στην Art Athina συναντήσαμε την Ελένη Λιβανίου, ψυχολόγο και μέλος της Life is for All, η οποία μας εξηγεί ότι οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές είναι συμπεριφορικές και γνωστικές διαταραχές που προκύπτουν στη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου. «Είναι παιδιά που εκδηλώνουν διαφορετικά τον φόβο, τη χαρά και τη λύπη και πολλές φορές φαίνονται περίεργα στους γύρω τους, με αποτέλεσμα να απομονώνονται κοινωνικά», λέει και προσθέτει ότι «τα άτομα αυτά είναι γλύπτες, ζωγράφοι και καλλιτέχνες που εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο. Ενας γλύπτης έλεγε κάποτε “μη με ρωτάτε τι δημιουργώ, δείτε τι δημιουργώ”».

«Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες οι οποίοι, κατέχοντας τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία, μπορούν να καθοδηγήσουν αυτούς τους ανθρώπους και έτσι η ένταξή τους, πρώτον, να πραγματοποιείται και, δεύτερον, να πραγματοποιείται σωστά», σχολιάζει η κ. Μοσχού. Τα μέλη της Life is for All, ψυχολόγοι και ειδικοί σε βοηθητικό ρόλο, βρίσκονταν δίπλα στα παιδιά και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν προκειμένου να επιλύσουν τυχόν δυσκολίες.

Ενας από τους στόχους των δέκα εργαστηρίων ήταν να ανταποκριθούν σε όλο το φάσμα παιδιών και εφήβων με ορατές και μη αναπηρίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν και τελικά να ενταχθούν στις πολιτιστικές δράσεις που διοργανώθηκαν. «Η τέχνη δεν είναι κάτσε γράψε ή απομνημόνευσε. Είναι δημιούργησε και εκφράσου», καταλήγει η κ. Λιβανίου.