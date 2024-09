Το «Gilmore Girls» μέσα από το βιβλίο της… γιαγιάς Εμιλι

Με τον ρόλο αυτό απέκτησε εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Μετά από μια σημαντική καριέρα, πρώτα στον χορό και στη συνέχεια στην υποκριτική, η Κέλι Μπίσοπ υποδύθηκε την Εμιλι Γκίλμορ στη δημοφιλή αμερικανική κοινωνική τηλεοπτική σειρά της Εϊμι Σέρμαν – Παλαντίνο από το 2000, «Οικογένεια Γκίλμορ» (Gilmore Girls). Ηταν η καταπιεστική και σνομπ πλούσια μητέρα της Λόρελαϊ και γιαγιά της Ρόρι, την οποία το κοινό αγαπούσε να μισεί, καθώς παρά την αυταρχικότητα του χαρακτήρα της, ήταν εμφανής η προσπάθεια να προστατεύσει την οικογένειά της.

Η Μπίσοπ λάτρεψε την Εμιλι -όπως και το σενάριο της σειράς- από την πρώτη στιγμή, δηλώνοντας σε συνεντεύξεις της ότι πρόκειται για πολύ καλή τηλεόραση. Περίπου 24 χρόνια μετά την πρεμιέρα του «Gilmore Girls» στο δίκτυο The WB η 80χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός, που πριν την εμφάνισή της σε τηλεοπτικές παραγωγές συμμετείχε σε παραστάσεις του Μπρόντγουεϊ και βραβεύθηκε με Τόνι (1976) για την ερμηνεία της ως Σίλα στο μιούζικαλ «A Chorus Line», κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της με τίτλο «The Third Gilmore Girl» (εκδ. Gallery Books) όπου μας προσκαλεί στο δικό της συναρπαστικό ταξίδι.

Στο βιβλίο που κυκλοφόρησε στην Αμερική πριν από λίγες μέρες, η ηθοποιός καταγράφει τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της: την παιδική ηλικία, τα πρώτα της βήματα στη βιομηχανία του θεάματος και τις επιτυχίες που γνώρισε μέχρι τον γάμο της, την άμβλωση στην οποία υποβλήθηκε και τα δικαιώματα των γυναικών στο παρελθόν και σήμερα. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος του «The Third Gilmore Girl» αφορά τον ρόλο της Εμιλι Γκίλμορ και τα γυρίσματα της σειράς των Εϊμι Σέρμαν και Νταν Παλαντίνο τη χρονική περίοδο από το 2000 έως το 2007. «Δεν υπάρχει τίποτα το προσποιητό στην Εϊμι, ούτε ίχνος ανειλικρίνειας, πολιτικού προσανατολισμού ή αοριστολογία. Πρόκειται απλά για μια γυναίκα που γνώριζε την αξία της δουλειάς της και την ποιότητα του πρότζεκτ της. Ηταν από την αρχή σαφές σε όλους πώς θα έπρεπε να είναι η σειρά», γράφει η Μπίσοπ για τη δημιουργό του «Gilmore Girls», απόσπασμα που δημοσιεύθηκε και στην εφημερίδα Los Angeles Times.

Αλλά εκτός από τη συνεργασία της με την Παλαντίνο, η ηθοποιός αποκαλύπτει πλοκές του σεναρίου με τις οποίες ήταν σύμφωνη και άλλες για τις οποίες αδιαφορούσε.

Οι θαυμαστές της σειράς επέλεξαν σχεδόν από την αρχή τον σύντροφο με τον οποίο επιθυμούσαν να αναπτύξει συναισθηματική σχέση η Λόρελαϊ (Λόρεν Γκράχαμ) και αυτός δεν ήταν άλλος από τον ιδιοκτήτη εστιατορίου Λουκ Ντέινς (Σκοτ Πάτερσον). Μάλιστα, με την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μετά το τέλος της σειράς, τα διαδικτυακά ντιμπέιτ γέμιζαν κάθε σχετική ιστοσελίδα και χάσταγκ προτιμώντας τον Λουκ από τον πατέρα της Ρόρι, Κρίστοφερ (Ντέιβιντ Σάτκλιφ) που ήταν απών από τη ζωή τους.

«Υποστήριζα τον Λουκ. Δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι αγαπούσε πραγματικά τη Λόρελαϊ αλλά καταλάβαινε ότι δίπλα του βρισκόταν μια ιδιαίτερη γυναίκα την οποία και”κέρδισε”. Μου άρεσε πολύ να τους βλέπω μαζί», γράφει η Μπίσοπ.

