Η Lady Gaga «ζωγραφίζει» τη Μόνα Λίζα α λα Τζόκερ

Στο σύντομο βίντεο εμφανίζεται με κοντά κόκκινα μαλλιά να περπατάει μέσα στις σκοτεινές αίθουσες του Μουσείου του Λούβρου. Το τραγούδι που ακούγεται στο φόντο δεν είναι άλλο από το «Joker», το σάουντρακ της ταινίας «Τρέλα για δύο», που βγαίνει στις αίθουσες αυτή την εβδομάδα, με πρωταγωνιστή τον Χοακίν Φίνιξ. Η Lady Gaga ως Χάρλεϊ Κουίν με έντονα βαμμένα μάτια και μια τρέλα στο βλέμμα εμφανίζεται να κάνει βόλτα ανάμεσα στη Νίκη της Σαμοθράκης και σε έργα τέχνης της Αναγέννησης, μέχρι που βλέπει τη Μόνα Λίζα. Το Λούβρο δεν της έχει αλλάξει θέση και η Χάρλεϊ Κουίν, αφού της γνέφει με σκέρτσο, αποφασίζει να της δώσει ένα χαμόγελο α λα Τζόκερ αυτή τη φορά.

Γνωστό για την τόλμη του και τη διάθεσή του να σπάει τα στερεότυπα των κλειστοφοβικών ιδρυμάτων τέχνης, το Λούβρο έκανε ακόμη μια κίνηση έξυπνου μάρκετινγκ· συμμετέχει στο hype μιας νέας κινηματογραφικής ταινίας και διαφημίζει τη νέα του έκθεση «Figures of the Madman. From the Middle Ages to the Romantics», που διερευνά την απεικόνιση του Τρελού σε βιβλία, χαρακτικά, ζωγραφικά έργα τέχνης, γλυπτά και καθημερινά αντικείμενα από τον 13ο έως τον 16ο αιώνα. Η έκθεση παρουσιάζει επίσης την «εξαφάνιση» του τρελού από τη δημόσια σφαίρα στην εποχή της Αναγέννησης και την επιστροφή του τον 18ο και 19ο αιώνα. Ο Τζόκερ, θεωρεί το Λούβρο, είναι μια από τις εκδοχές της φιγούρας του τρελού.