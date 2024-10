Πού βγαίνουμε σήμερα Τετάρτη; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Η παράσταση «Το πάρτι της ζωής μου», σε σκηνοθεσία Ανέστη Αζά, μετά τρεις επιτυχημένες χρονιές στην Αθήνα, ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη παράσταση με πρωταγωνίστρια την Ελένη Ράντου σε έναν εξομολογητικό μονόλογο που κινείται μεταξύ γέλιου και δακρύων. Στις 8 μ.μ. Θέατρο Αριστοτέλειον.

Το συμφωνικό έργο του 20ού αιώνα «Carmina Burana», του Γερμανού συνθέτη Καρλ Ορφ, παρουσιάζεται στο Ηρώδειο από την Εθνική Oπερα της Οδησσού με τη συμμετοχή 150 συντελεστών. Οι αριθμοί τραγουδιών και ορχήστρας αντιπροσωπεύουν μια ποικιλία εικόνων του κόσμου και μιλούν για τον ρόλο της τύχης στην ανθρώπινη ζωή. Στις 9 μ.μ.

Η παράσταση «The Humans» (φωτογραφία), του Στίβεν Καράμ, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, θα συνεχίσει την πορεία της για 2η χρονιά στο Θέατρο Μουσούρη. Ενα έργο που μιλάει με διαύγεια, χιούμορ, τρυφερότητα και βαθιά αγάπη για «τη ζωή, όπως προσπαθούμε να τη ζήσουμε». Στις 9 μ.μ. Πλ. Καρύτση 7.

Οι Trocks έρχονται από το Παρίσι στο Θέατρο Παλλάς μόνο για τέσσερις παραστάσεις. Ο θίασος Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, που αποτελείται αποκλειστικά από άνδρες χορευτές, θα ερμηνεύσει γυναικείους ρόλους και θα χαρίσει στο κοινό συγκίνηση και άφθονο γέλιο. Στις 8 μ.μ.

Συνεχίζεται η ατομική έκθεση της Μαρίας Φραγκουδάκη «The deeper I go, the more I reveal», σε επιμέλεια της μουσειολόγου Κατερίνας Κοσκινά, στην The Blender Gallery. Τα έργα της εικαστικού αναφέρονται σε κοινωνικά, βιωματικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. 10 π.μ.-8 μ.μ. Ζησιμοπούλου 4, Γλυφάδα.