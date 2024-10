Νύχτες Πρεμιέρας: Αυλαία για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας

Με την ταινία «Anora» του Σον Μπέικερ ανοίγει απόψε η αυλαία του 30ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, «Νύχτες Πρεμιέρας». Η ταινία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο 77ο Φεστιβάλ των Κανών.

Το επετειακό πρόγραμμα του φεστιβάλ κινηματογράφου είναι πλούσιο, πολυδιάστατο, επίκαιρα πολιτικό και ξεχωριστό: περιλαμβάνει σπουδαίες καλλιτεχνικές κινηματογραφικές προτάσεις και τις πλέον αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς από όλο τον κόσμο. Οι προβολές θα γίνονται στους κινηματογράφους Αστορ, Αστυ, Δαναός 1 & 2, Cinobo Οπερα 1 & 2, αλλά και στις αίθουσες του Γαλλικού Ινστιτούτου, του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Παλλάς.

Ο σκηνοθέτης και η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Anora», που θα ανοίξει το φεστιβάλ / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου στο Παλλάς, με την τελετή λήξης και την απονομή των βραβείων των Διαγωνιστικών Τμημάτων του Φεστιβάλ και την πανελλήνια πρεμιέρα ενός από τα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς: της ταινίας «Το Διπλανό Δωμάτιο» του Πέδρο Αλμοδόβαρ που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο φετινό 81ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Τα βραβεία της διοργάνωσης (Χρυσή Αθηνά, Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών, Βραβείο Σεναρίου και Βραβείο Κοινού Fischer) θα διεκδικήσουν 16 δημιουργίες από όλο τον κόσμο, που συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του φεστιβάλ.

Το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα Ντοκιμαντέρ φιλοξενεί ταινίες βαθιά πολιτικές, με δυνατό κοινωνικό και επίκαιρο πρόσημο που δίχασαν τα διεθνή Φεστιβάλ, ενώ θα παρακολουθήσουμε και περιβαλλοντικά ντοκιμαντέρ αλλά και φαντασμαγορικές κινηματογραφικές εμπειρίες για τη σύλληψη της τέχνης και τη δημιουργία.

Πολυαναμενόμενες πρεμιέρες

To φετινό πρόγραμμα των 30ών Νυχτών Πρεμιέρας περιλαμβάνει τις πιο προσδοκώμενες δημιουργίες της χρονιάς όπως το «Megalopolis» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, αλλά και ταινίες που φτάνουν δυναμικά σε πανελλήνια πρεμιέρα έχοντας διακριθεί με τα μεγάλα βραβεία των διεθνών Φεστιβάλ (Βερολίνο, Κάννες, Βενετία, Sundance κ.α) και με ασταμάτητη ορμή για οσκαρικές υποψηφιότητες: «Emilia Perez» του Ζακ Οντιάρ, «The Brutalist» του Μπρέιντι Κορμπέτ, «Κονκλάβιο» του Έντουαρντ Μπέργκερ, «Το Ελιξίριο της Νιότης» της Κοραλί Φαρζά, «Καμία άλλη γη» των Μπάζελ Αντρα, Χαμντάν Μπαλάλ, Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζορ, «Bird» της Αντρεα Αρνολντ, «Flow» του Γκιντς Ζιλμπαλόντις, «April» της Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι, «Eno» του Γκάρι Χάστγουιτ, «Ο Σπόρος της Ιερής Συκιάς» του Μοχάμαντ Ρασούλοφ και φυσικά τις ταινίες έναρξης και λήξης του Φεστιβάλ, «Anora» του Σον Μπέικερ και «Το Διπλανό Δωμάτιο» του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Ελληνικές Μικρές Ιστορίες

Από τα πιο αγαπημένα δημοφιλή και δυναμικά τμήματα του Φεστιβάλ, οι Ελληνικές Μικρές Ιστορίες φέτος κλείνουν 13 χρόνια και φιλοξενούν 46 μικρού μήκους ταινίες που δοκιμάζουν τις δυνατότητες της φόρμας, σχολιάζουν δημιουργικά την επικαιρότητα, διαθέτουν συναρπαστικές ερμηνείες, και περιλαμβάνουν στοχαστικά ντοκιμαντέρ, ευρηματικά animation, ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικές, καθώς και ταινίες που έχουν διαπρέψει σε φεστιβάλ του εξωτερικού όπως οι Κάννες, η Βενετία, το Κλερμόν Φεράν, το Λοκάρνο και το Ανεσί.

Ακόμη, στο πλαίσιο της 30ής διοργάνωσης, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας και το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων, συνδιοργανώνουν ένα συναρπαστικό workshop με θέμα το «Συντονισμό Οικειότητας» (Intimacy Coordination) και προσκεκλημένη τη διεθνούς φήμης Intimacy Coordinator, Elle McAlpine, η οποία μετρά ανάμεσα στις πολλές και κορυφαίες συνεργασίες της το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, την πολύκροτη τηλεοπτική σειρά «Baby Reindeer» αλλά και τα «One Day», «Wednesday», «The Great» κά. Το workshop θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, από τις 11 πμ έως τις 5 μμ, στην Αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Αφιέρωμα Ακίρα Κουροσάβα

Μεγάλο αφιέρωμα στον αιώνιο Σαμουράι του σινεμά, τον ανυπέρβλητο «σενσέι» της παγκόσμιας κινηματογραφίας, τον κορυφαίο και πιο επιδραστικό Ιάπωνα σκηνοθέτη, Ακίρα Κουροσάβα, διοργανώνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ΔΦΚ της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Το αφιέρωμα, που αποτελεί πολυετές όνειρο της ομάδας των Νυχτών Πρεμιέρας και πραγματοποιείται στα 30ά γενέθλια του φεστιβαλικού θεσμού, συμπίπτει με το «2024: Ετος Πολιτισμού και Τουρισμού Ιαπωνίας – Ελλάδας» και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Στο πρόγραμμα συναντάμε δεκατρείς ταινίες-σταθμούς του σκηνοθέτη, από το καθηλωτικό «Ρασομόν» (1950) μέχρι τα εντυπωσιακά «Ονειρα» (1990), αλλά και σπανιότερους τίτλους όπως το «Οι Κακοί Κοιμούνται Ησυχα» (1960) και ο «Κοκκινογένης» (1965).

Αφιέρωμα «This is England»

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 85 χρόνων παρουσίας του British Council στην Ελλάδα, οι Νύχτες Πρεμιέρας πραγματοποιούν αφιέρωμα στην τελευταία πραγματικά σπουδαία και επαναστατική εποχή του βρετανικού σινεμά: τη δεκαετία του ’80. Ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν βρίσκονται οι: «Radio on» του Κρίστοφερ Πετίτ, «Bad Timing» του Νίκολας Ρεγκ, «Babylon» του Φράνκο Ρόσο, «The Long Good Friday» του Τζον Μακένζι, «The Draughtsman’s Contract» του Πίτερ Γκρίναγουεϊ, «My Beautiful Laundrette» του Στίβεν Φρίαρς, «Mona Lisa» του Νιλ Τζόρνταν, «Sid and Nancy» του Αλεξ Κοξ, «Wish you were here» του Ντέιβιντ Λίλαντ, «Withnail and I» του Μπρους Ρόμπινσον, «Rita, Sue and Bob too» του Αλαν Κλαρκ, «High Hopes» του Μάικ Λι και «Distant Voices, Still Lives» του Τέρενς Ντέιβις.

Cycladic Screenings

Το ΔΦΚ της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνουν στο πλαίσιο της έκθεσης «Cindy Sherman: Πρώιμα έργα», μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Την Πέμπτη 3 και το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, θα προβληθούν δύο ιστορικές και ριζοσπαστικές ταινίες, επιλογής της ίδιας της καλλιτέχνιδας: το τολμηρά φεμινιστικό νουάρ «The Naked Kiss» του Σάμιουελ Φούλερ και το εξωφρενικά ανατρεπτικό «Beyond the Valley of the Dolls» του Ρας Μάγιερ, ενώ οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα με το ίδιο εισιτήριο να περιηγηθούν στην έκθεση. Τις ταινίες θα προλογίσουν οι: Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, Άκης Καπράνος, Ζακλίν Λέντζου και Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ