Κοντσέρτο στην Παλαιά Βουλή υπό το φως εκατοντάδων κεριών

Τέσσερις μουσικοί παίζουν έγχορδα σε μια μικρή σκηνή, περιτριγυρισμένοι από εκατοντάδες αναμμένα κεριά που φωτίζουν αμυδρά τα πρόσωπά τους. Το κοινό παρακολουθεί το θέαμα καθηλωμένο, σε αμφιθεατρικά καθίσματα. Η ατμόσφαιρα στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής όπου διεξάγεται η συναυλία Candlelight, είναι κατανυκτική.

Το κουαρτέτο Aenaon στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα. Φωτ. kathimerini.gr

Θεατές διαφορετικών ηλικιών από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται από νωρίς στον χώρο για να απολαύσουν το μοναδικό αυτό σόου που στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Στη δεύτερη διοργάνωσή της στην Αθήνα, η ομάδα του πρότζεκτ «Candlelight Concerts» παρουσιάζει ένα αφιέρωμα σε τραγούδια του δημοφιλούς βρετανικού συγκροτήματος Coldplay που το περασμένο καλοκαίρι έδωσαν δύο sold out συναυλίες στη χώρα μας. Τη μουσική προσαρμόζει για το βιολί, τη βιόλα και το βιολοντσέλο, το ελληνικό κουαρτέτο Aenaon τα μέλη του οποίου προέρχονται από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το αποτέλεσμα ενθουσιάζει, καθώς για πολλούς αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούνε τραγούδια της αγαπημένης τους μπάντας, σε ορχηστρική μορφή. Τα «Clocks», «Trouble», «Paradise», «A Sky Full of Stars» και «Hymn for the Weekend» αποκτούν άλλο χαρακτήρα.

Αίσθηση γαλήνης

«Η κλασική μουσική φέρνει μια αίσθηση γαλήνης και εξάπτει το ενδιαφέρον του κόσμου που έρχεται στις συναυλίες», λέει στην «Κ» η υπεύθυνη της διοργάνωσης Ισαμπέλ Καλντέρας. Τα σόου διοργανώνει η διεθνής πλατφόρμα ψυχαγωγίας με έδρα την Ισπανία, Fever, επιδιώκοντας να συστήσει αυτό το είδος μουσικής σε ένα ευρύτερο κοινό. «Εχουμε μια μεγάλη γκάμα από προγράμματα: αφιερώματα σε κλασικούς συνθέτες όπως οι Βιβάλντι, Μότσαρντ, σε τζαζίστες αλλά και σε πιο σύγχρονους καλλιτέχνες όπως οι Queen, Coldplay, Abba ώστε να προσεγγίσουμε όλες τις γενιές. Κι αυτό σε μικρούς χώρους με τη βοήθεια των κεριών που προσδίδουν μεγαλύτερη οικειότητα».

Φωτ. Fever

Οι συναυλίες Candlelight ξεκίνησαν το 2019 στη Μαδρίτη με την εταιρεία διοργάνωσης αρχικά να συνεργάζεται με σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς όπως το Βασιλικό Θέατρο, αναζητώντας τρόπους για να προσελκύσει νεανικό κοινό. «Κι αυτό καθώς οι εκδηλώσεις κλασικού ρεπερτορίου συνήθως διαρκούν πολλή ώρα ή ο κόσμος δεν γνωρίζει τι θα συναντήσει, αν υπάρχει κάποιος κανόνας ένδυσης. Ηταν μια ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά σε κάτι το οποίο προηγουμένως έμοιαζε ξένο», εξηγεί η Καλντέρας. Παράλληλα, άρχισαν να πραγματοποιούνται και μεμονωμένα ορχηστρικά σόου με κεριά, σαν δοκιμαστικό. «Διαπιστώσαμε ότι στην πραγματικότητα, υπήρχε μεγάλη ζήτηση και ενδιαφέρον για την κλασική μουσική. Οπότε αναρωτηθήκαμε πώς θα μπορούσαμε να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε ένα κοντσέρτο».

Φωτ. Fever

Το πείραμα πέτυχε και πλέον μια μουσική παράσταση αυτού του είδους διαρκεί μόλις 60 λεπτά αντί για 90. Εκτός από τη Μαδρίτη, την ίδια χρονιά η παραγωγή ταξίδεψε και στη Νέα Υόρκη. Η ιδέα αγαπήθηκε και το πρότζεκτ φιλοξενούσαν πολλές πόλεις του κόσμου. Μέχρι στιγμής, το «Candlelight Concerts» έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 100 πόλεις ενώ οι παρευρισκόμενοι ξεπερνούν τα 3.000.000. «Σε κάθε τοποθεσία, συνεργαζόμαστε με ντόπιους μουσικούς κι αυτό είναι που κάνει την εμπειρία περισσότερο ενδιαφέρουσα», τονίζει η υπεύθυνη της διοργάνωσης.

Φωτ. Fever

Στην Αθήνα, η ομάδα έρχεται για πρώτη φορά και μέχρι τον Δεκέμβριο θα παρουσιάσει αφιερώματα στους Queen, τον Βιβάλντι, τους Coldplay, τον Χανς Τσίμερ και συνδυαστικά Queen με Abba και Coldplay με Imagine Dragons. Η ανταπόκριση του κοινού παγκοσμίως ήταν εκπληκτική. «Τις πιο πολλές φορές οι θεατές αποχωρούν με χαμόγελα στο πρόσωπό τους, εκτιμούν το πιο προσωπικό κλίμα, συνειδητοποιούν ότι τους αρέσει ο συνδυασμός του κλασικού με το νέο», λέει η Καλντέρας. «Η επιθυμία να επιστρέψουν σε κάτι που τους συνεπήρε, σημαίνει για εμάς πολλά», καταλήγει.

Κεντρική φωτό: Fever