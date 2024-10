Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το Ace Hotel & Swim Athens που ανοίγει τις πύλες του;

Το πρώτο ξενοδοχείο Ace στην Ελλάδα, δεν είναι ξενοδοχείο.

Θα μπορούσε να είναι ένα playlist που παίζει σε shuffle το Κέλομαι σε Γογγύλα του Χατζιδάκι μαζί με Kate Bush, Rachmaninoff, Sex Pistols και Μάρκο Βαμβακάρη.

Θα μπορούσε σίγουρα να είναι ένα coffee-table book τέχνης, από αυτά που σε βοηθάνε να καταλάβεις ότι πάντα μια νοητή γραμμή συνδέει οργανικά την καθαρότητα του φυσικού τοπίου, με τα γεωμετρικά σχήματα και τον πλουραλισμό του μοντερνισμού.

Όμως το ολοκαίνουριο Ace Hotel & Swim Club Athens είναι ένα ξενοδοχείο που δεν είναι ακριβώς όμως ξενοδοχείο γιατί στην πραγματικότητα, είναι μια καλειδοσκοπική εμπειρία φιλοξενίας, πολυμορφικής τέχνης και αυθεντικού αθηναϊκού ηλεκτρισμού.

To Atelier Ace με άξονα την Αθηναϊκή Ριβιέρα, οραματίστηκε ένα καλειδοσκόπιο 120 δωματίων και εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, που μέσα του συνυπάρχουν σε πλήρη αρμονία η κλασική γοητεία ενός θερέτρου των 70s και η πολυφωνική αισθητική του σήμερα γεμάτη πλούσιες εκφάνσεις τέχνης. Μαζί και καινοτόμες υποδομές του αύριο, σχεδιασμένες για επισκέπτες που σίγουρα θα βρουν κομμάτια του εαυτού τους σε κάθε χώρο, στην αφή, τη γεύση και τη συνολική ατμόσφαιρα.

Η υλοποίηση αυτού του οράματος, είχε σαν αποτέλεσμα τη σύμπραξη μερικών από τους πιο εκλεκτούς επαγγελματίες και είναι εκείνοι που μέσα από τις ιδιαίτερες αποχρώσεις τους, δημιούργησαν έναν κόσμο πολύτιμων λεπτομερειών που έχουν όλες πρόσημο τη ζεστασιά, την παράδοση, τη νεωτερικότητα, τη λειτουργικότητα, την τέχνη.

Οι ciguë (Architectural and interior design), οι Back To The Future (Vintage furniture sourcing and styling) αλλά και το design studio Ogust καθώς και το αρχιτεκτονικό studio Georges Batzios Architects, αποτέλεσαν αυτόφωτα μέρη αυτής της ξεχωριστής καλειδοσκοπικής εμπειρίας.

Το Ace Hotel & Swim Athens στην ουσία σχεδιάστηκε για να αποτελεί το ίδιο, μια πηγή διαρκούς έμπνευσης και ερεθισμάτων και πιο συγκεκριμένα, μια ελεγεία αφιερωμένη στην ίδια την καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία της Αθήνας· μοναδικές αντιθέσεις που μαζί λειτουργούν καλύτερα. Δια χειρός λοιπόν ciguë, με την υποστήριξη του Art Curator Matthieu Prat, καθώς και της Αλίκης Λαμπροπούλου σε συνεργασία με το Mare Studio και πάντα υπό την αιγίδα του Atelier Ace, κάθε δωμάτιο και κάθε open space αποτελεί τον καμβά πάνω στον οποίο μοιράστηκαν τις «φωνές» τους, 18 σημαντικοί καλλιτέχνες.

Η μαρμάρινη ρεσεψιόν του Ηλία Λέφα, το καλειδοσκοπικό μωσαϊκό του Theo Michael στο pool bar, τα μωβ θαλασσοπούλια του Πάνου Προφήτη, δημιουργίες της Ελένης Ψυλλάκη στο λόμπι και την ταράτσα αλλά και εκτυπώσεις έργων του μεγάλου Αλέκου Φασιανού στα δωμάτια, είναι μερικές μόνο κορυφαίες αποτυπώσεις της σύγχρονης αθηναϊκής καλλιτεχνίας που έχουν βρει πια τη στέγη τους, στο Ace.

Ο επισκέπτης ξεκουράζεται, χαλαρώνει και κινείται ανάμεσα στο crème de la crème της σύγχρονης αθηναϊκής γλυπτικής, ζωγραφικής, φωτογραφίας, τοιχογραφίας, design και ταπισερί. Ενώ παράλληλα γεύεται πιάτα γαλλικής και αμερικάνικης κουζίνας στο all-day bistro Sebastian, μαζί με οργανικά κρασιά με την υπογραφή υπεροχής του Wine is Fine, πριν ή μετά από μια δροσιστική γνωριμία με την πισίνα του Swim Club, που όλος ο επανασχεδιασμός του περιβάλλοντα χώρου της αποπνέει μεσογειακά vibes από La Piscine και retro ιστορίες αγάπης.

Οπότε ναι. Το Ace Hotel & Swim Athens που δεν είναι ξενοδοχείο, όχι ακριβώς ξενοδοχείο, όχι αυτό που μπορεί να έχουμε συνηθίσει όταν σκεφτόμαστε ξενοδοχείο, είναι στην πραγματικότητα όντως ξενοδοχείο, όχι απλά όμως ξενοδοχείο, όχι απλά ένα ακόμα ξενοδοχείο.

Η αλήθεια είναι, ότι μερικά πράγματα, πρέπει να τα δεις, να τα ζήσεις, για να μπορέσεις να τα αισθανθείς απόλυτα.

Αυτό είναι ένα από αυτά.

(Info)

Διεύθυνση: Αρτεμισίου 1, Γλυφάδα 166 75, Ελλάδα

Ιστότοπος: acehotel.com/athens

Δωμάτια: 120

Για όλες τις δημοσιογραφικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το [email protected]

IG: @acehotelathens

Sebastian

[email protected]

IG: @sebastianathens