Η τελευταία ημέρα του Ελβις Πρίσλεϊ

Λίγο πριν η μοναχοκόρη του Ελβις Πρίσλεϊ, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, φύγει από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, άφηνε πίσω της μια τελευταία προσωπική επιθυμία: ζητούσε από την κόρη της Ράιλι Κίου να πιάσει το νήμα των αφηγήσεων της ζωής της και να ολοκληρώσει τα απομνημονεύματά της.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, την ημέρα κυκλοφορίας του βιβλίου με τίτλο «From Here to The Great Unknown», η Κίου μίλησε στο BBC για το περιεχόμενο των απομνημονευμάτων της μητέρας της· ενός βιβλίου που αφηγείται μια ζωή τραυματισμένη, γεμάτη εθισμούς, απώλειες και πένθος.

Η 35χρονη Κίου εξομολογείται πως η μητέρα της ήταν ιδιαιτέρως «προστατευτική» σε σχέση με τη δημοσιοποίηση πολλών προσωπικών πτυχών της ζωής της. Μεταξύ άλλων, στα απομνημονεύματά της μιλάει και για τον θάνατο του θρυλικού πατέρα της, Ελβις, που αποτελούσε μια τέτοια πτυχή.

Οπως αναφέρει το BBC, είναι η πρώτη φορά που περιγράφεται από τη Λίζα Μαρί η ημέρα του Αυγούστου του 1977 που ο Ελβις έφυγε από τη ζωή. Η Λίζα Μαρί στα απομνημονεύματά της αναφέρει πως εκείνο το απόγευμα αισθανόταν πως κάτι δεν πάει καλά, πριν τρέξει στο δωμάτιο του πατέρα της και τον δει πεσμένο μπρούμυτα στο πάτωμα του μπάνιου.

Μετά τον θάνατό του η σορός του Ελβις βρισκόταν για δύο ημέρες στην Graceland σε λαϊκό προσκύνημα. Εκεί η Λίζα Μαρί πήγαινε κάθε φορά που ο κόσμος έφευγε για να αγγίξει το πρόσωπό του, να του κρατήσει το χέρι και να του μιλήσει.

«Υπήρχαν νύχτες στην ενήλικη ζωή μου που απλώς μεθούσα, καθόμουν σπίτι για να ακούσω τα τραγούδια του και έκλαιγα», γράφει επίσης. Ο θάνατος του Ελβις, κατά την Κίου, ήταν ένα γεγονός το οποίο η μητέρα της ποτέ δεν κατάφερε πραγματικά να ξεπεράσει.

Μάλιστα, αποκαλύπτει πως η ίδια ως παιδί ένιωθε θυμό για τον θρυλικό παππού της, αφού κάθε φορά που ακουγόταν ένα τραγούδι του η μητέρα της επηρεαζόταν αρνητικά, «έμοιαζε να πονάει».

Οπως σχολιάζει το δημοσίευμα του BBC, η σκιά της τραγωδίας έμοιαζε να καταδιώκει τη Λίζα Μαρί σε όλη τη ζωή της. Οταν ο γιος της, Μπεν Κίου, αυτοκτόνησε το 2020 σε ηλικία 27 ετών, το πένθος ήταν τόσο βαρύ που η οικογένεια διατήρησε τη σορό του στο σπίτι για περίπου δύο μήνες πριν ενταφιαστεί.

Η υγεία της Πρίσλεϊ επηρεάστηκε από αυτό το γεγονός και, όπως γράφει η Κίου, η μητέρα της πέθανε λίγα χρόνια αργότερα «από ραγισμένη καρδιά».

Με πληροφορίες από BBC