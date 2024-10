Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: μια ζωή γεμάτη πόνο και θλίψη

Στα εννέα της χρόνια βρήκε τον πατέρα της, τον θρυλικό Ελβις Πρίσλεϊ, νεκρό στο σπίτι τους. Στα 11 της γράφει ότι κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον σύντροφο της μητέρας της, τον ηθοποιό Μάικλ Εντουαρντς, για τρία χρόνια. Στα 14 πήρε για πρώτη φορά 20 βάλιουμ σε μια απόπειρα να θέσει τέρμα στη ζωή της, όταν κυκλοφόρησαν ανάρμοστες φωτογραφίες της από έναν 23χρονο σύντροφό της.

Αγνωστες πτυχές, γεμάτες κυρίως πόνο και θλίψη, αποκαλύπτουν τα απομνημονεύματα της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, «From here to the great unknown», που κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό ένα χρόνο μετά τον θάνατό της, από την κόρη της, Ράιλι Κίου. Εκτός από λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς και χαράς με τον πατέρα της, το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου καταλαμβάνει η σχέση της και ο γάμος της με τον Μάικλ Τζάκσον, για τον οποίο γράφει ότι ήταν παρθένος όταν παντρεύτηκαν το 1994.

Σχετικά με τις καταγγελίες παιδικής κακοποίησης από τον Τζάκσον, η Πρίσλεϊ γράφει ότι δεν είδε ποτέ να συμβαίνει κάτι τέτοιο. «Θα τον σκότωνα αν είχα καταλάβει κάτι», γράφει. Η ζωή της, όπως διαβάζουμε στην κριτική των New York Times, ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος της σε κοινή θέα. Το τελευταίο μέρος του βιβλίου μιλάει για τον χρόνιο εθισμό της σε ουσίες και οπιούχα και την τραγωδία που έζησε με την αυτοκτονία του γιου της, Μπεν Κίου. H Πρίσλεϊ δεν μπορούσε να δεχτεί τον θάνατό του και κράτησε τη σορό του για δύο μήνες σε ένα ειδικό δωμάτιο – ψυγείο στο σπίτι της.