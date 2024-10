Τα «Σταφύλια της οργής» και η άγνωστη Σανόρα Μπαμπ

Οπως φαίνεται, δεν ήταν εντελώς δικό του δημιούργημα. Η ιστορία πίσω από τα «Σταφύλια της οργής», ένα από τα πιο εμβληματικά αριστουργήματα του νομπελίστα Τζον Στάιμπεκ, ήταν στην πραγματικότητα ιδέα μιας γυναίκας με το όνομα Σανόρα Μπαμπ, όπως φαίνεται από το βιβλίο «Riding Like the Wind: The Life of Sanora Babb» που παρουσίασαν οι New York Times.

Οπως είναι γνωστό, το βιβλίο του Στάινμπεκ καταγράφει τις αντίξοες συνθήκες επιβίωσης των προσφυγικών πληθυσμών που μετακινήθηκαν προς την Καλιφόρνια λόγω της καταστροφικής ξηρασίας που έπληξε την Οκλαχόμα το 1932 και της Μεγάλης Υφεσης. Το βιβλίο εστιάζει στις περιπέτειες της αγροτικής οικογένειας των Τζόουντ, οι οποίοι εγκαταλείπουν την Οκλαχόμα για την Καλιφόρνια. Εκεί όμως τους περιμένουν νέα δεινά, αφού οι ήρωες της ιστορίας έρχονται αντιμέτωποι με την πείνα, τον ρατσισμό και την εκμετάλλευση. Οπως προκύπτει, όμως, η Σανόρα Μπαμπ, που έμενε στην Καλιφόρνια και έσπευσε να βοηθήσει εθελοντικά τους ανθρώπους που είχαν πληγεί, δεν ήταν απλώς αυτόπτης μάρτυρας των δεινών τους, αλλά ήρθε κοντά τους, τους φρόντισε και άκουσε τις ιστορίες τους, τις οποίες ύστερα κατέγραφε. Τα πολύτιμα αυτά χειρόγραφα θα συμπλήρωναν ένα μυθιστόρημα που ετοίμαζε επί τέσσερα χρόνια, το οποίο προοριζόταν για τον εκδοτικό οίκο Random House. Την άνοιξη της ίδιας χρονιάς, και λίγο μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το βιβλίο «Ανθρωποι και ποντίκια», ο Τζον Στάινμπεκ επισκέπτεται τον καταυλισμό έπειτα από πρόσκληση των υπευθύνων με σκοπό να γράψει ένα άρθρο για τους πληγέντες, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, προκειμένου να αφυπνίσει την αμερικανική κοινή γνώμη. Ο υπεύθυνος του καταυλισμού, γνωρίζοντας για τις καταγραφές που συγκέντρωνε η Μπαμπ, της ζητάει να δώσει τις σημειώσεις της στον Στάινμπεκ, έτσι ώστε να τον βοηθήσουν στο έργο του. Ωστόσο, ο Στάινμπεκ φαίνεται πως ενσωμάτωσε τις σημειώσεις στα «Σταφύλια της οργής», που εκδόθηκαν το 1939 και γνώρισαν τεράστια επιτυχία ήδη από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας τους, φτάνοντας ένα βήμα πριν από το βραβείο Πούλιτζερ. Οπως ήταν αναμενόμενο, το βιβλίο που είχε ετοιμάσει η Μπαμπ απορρίφθηκε από τον εκδοτικό οίκο, καθώς τα φαινόμενα έδειχναν πως «ήρθε δεύτερο».

Η ιστορία της αδικημένης Μπαμπ άρχισε να ξετυλίγεται από τη συγγραφέα Ιρις Τζαμάλ Ντανκλ, που την αποτύπωσε στο βιβλίο «Riding Like the Wind: The Life of Sanora Babb», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Πρόκειται για μια ενδελεχή έρευνα του έργου της Μπαμπ, αλλά και των δυσκολιών της ζωής της από τα πρώτα κιόλας παιδικά χρόνια. Η Ντανκλ ακολούθησε τα ίχνη της συγγραφέως, επισκέφθηκε μέρη που είχε ζήσει, πήρε συνεντεύξεις από άτομα που τη γνώριζαν και μελέτησε τις επιστολές της. Το έναυσμα για τη δημιουργία του βιβλίου ήταν οι αφηγήσεις της γιαγιάς της, η οποία είχε ζήσει επίσης την περίοδο της ξηρασίας και ποτέ δεν αποδέχθηκε την εκδοχή που παρουσιάζει ο Τζον Στάινμπεκ για την ιστορία των προσφύγων. Οταν λοιπόν η ίδια διάβασε το βιβλίο της Μπαμπ, που εκδόθηκε ένα χρόνο πριν πεθάνει, κατάλαβε το γιατί.