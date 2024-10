Μετάλλια σε προσωπικότητες που «γράφουν Ιστορία»

Οι σκηνοθέτες Στίβεν Σπίλμπεργκ και Σπάικ Λι, οι ράπερ Μίσι Ελιοτ και Κουίν Λατίφα, αλλά και o συγγραφέας και σεναριογράφος Ααρον Σόρκιν («Ζήτημα τιμής», «The Newsroom»), ο ιστορικός Τζον Μίτσαμ και η καθηγήτρια Ρομανικής Φιλολογίας Ρουθ Σίμονς είναι μερικοί από τους ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, βράβευσε τη Δευτέρα με το Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Η τελετή απονομής των μεταλλίων, που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, αφορούσε ταυτόχρονα τα έτη 2023 και 2022 (λόγω αναβολών που είχε επιβάλει η πανδημία του κορωνοϊού), με τον συνολικό αριθμό των βραβευμένων να αγγίζει τους 39. Κάποιοι τιμήθηκαν μετά θάνατον, όπως ο σεφ και συγγραφέας Αντονι Μπουρντέν και η γλύπτρια Ρουθ Αζάουα.

«Βρισκόμαστε σε μια στιγμή πολύ σημαντική για τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες της Αμερικής», είπε ο Τζο Μπάιντεν και πρόσθεσε: «Ακραίες δυνάμεις απαγορεύουν βιβλία, επιχειρούν να διαγράψουν την Ιστορία, διασπείρουν την παραπληροφόρηση. Αλλά χάρις σ’ εσάς –και το εννοώ– κρατάμε τα βιβλία μας ανοιχτά. Γράφετε Ιστορία. Πολεμάτε τα ψεύδη με την αλήθεια». Στους βραβευμένους των τεχνών περιλαμβάνονται επίσης ο ντοκιμενταρίστας Κεν Μπερνς («The U.S. and the Holocaust»), η ηθοποιός Εύα Λονγκόρια, ο παραγωγός Μπρους Κοέν («American Beauty») και ο εικαστικός Αλεξ Κατζ, ενώ σε εκείνους των ανθρωπιστικών επιστημών θα βρούμε την ανθρωπολόγο Ροζίτα Γουόρλ, τον καθηγητή Ισπανικής Λογοτεχνίας Νικολάς Κανέλος, τον πρόεδρο της αμερικανικής Εθνικής Πινακοθήκης Τέχνης Ντάρεν Γουόλκερ κ.ά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Τζο Μπάιντεν στις βραβευμένες γυναίκες. «Γνωρίζω τη δύναμη των γυναικών να φέρνουν αποτελέσματα και να ενθαρρύνουν την επόμενη γενιά πρωτοπόρων, αποδεικνύοντας ότι μια γυναίκα μπορεί να κάνει όσα και ένας άνδρας, καθώς και πολύ περισσότερα, κάτι που περιλαμβάνει και το να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ – απλά το λέω», δήλωσε ο Μπάιντεν, προτού δεχτεί το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Ο θεσμός του Εθνικού Μεταλλίου των Τεχνών θεσπίστηκε από το Κογκρέσο το 1984, ενώ το αντίστοιχο των Ανθρωπιστικών Επιστημών αποτελεί από το 1997 μετεξέλιξη παλαιότερου βραβείου. Και τα δύο απονέμονται ετησίως από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Τεχνών και του Εθνικού Κληροδοτήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών.