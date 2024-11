HOME CINEMA: Σύγκρουση κάτω από τον καυτό ήλιο

Επικράτεια

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ (2024)

Δημιουργός: Μπεν Ντέιβις, Τίμοθι Λι

Ερμηνείες: Αννα Τορβ, Μάικλ Ντόρμαν

Η πάντα ενδιαφέρουσα κινηματογραφικά Αυστραλία μάς στέλνει μια νέα μίνι σειρά έξι επεισοδίων, την οποία παρακολουθούμε στην πλατφόρμα του Netflix. Οταν ο αδιαμφισβήτητος κληρονόμος της οικογένειας Λόσον, ιδιοκτήτριας του μεγαλύτερου ράντσου βοοειδών του κόσμου, βρίσκει τραγικό θάνατο στην έρημο, οι ανταγωνιστικές φατρίες της περιοχής σπεύδουν να εκμεταλλευθούν το κενό εξουσίας. Πλέον, η δυναμική Εμιλι (Αννα Τορβ) και ο θετός γιος της, Μάρσαλ (Σαμ Κορλέτ), θα αναλάβουν να συσπειρώσουν την οικογένεια και να περάσουν στην αντεπίθεση απέναντι σε όσους εποφθαλμιούν τη γη τους.

Ο ελληνικός τίτλος «Επικράτεια» είναι ταιριαστός, μιας και το εν λόγω ράντσο έχει την έκταση του… Βελγίου. Μέσα σε αυτή την αχανή περιοχή, λευκοί ιδιοκτήτες, απόγονοι των Αβορίγινων και άγρια ζώα μπλέκονται σε μια αέναη μάχη κάτω από τον καυτό αυστραλέζικο ήλιο. Αυτή η γοητεία του τοπίου και της φύσης είναι και το μεγαλύτερο ατού της σειράς, η οποία αποπνέει έναν γενικότερο εξωτισμό, ενώ ανά περιστάσεις δεν της λείπει το σασπένς. Στα θετικά σίγουρα και η παρουσία της Αννα Τορβ, η οποία μετά τα «The Last of Us» και «Αγρια φύση» τα καταφέρνει εξίσου καλά και σε πιο πρωταγωνιστικό ρόλο.

Close ★★★

ΔΡΑΜΑ (2022), 104΄

Σκηνοθεσία: Λούκας Ντοντ

Ερμηνείες: Εντέν Νταμπρίν, Γκιστάβ ντε Βέλε

Δύο αχώριστοι φίλοι, ο Ρεμί και ο Λεό, είναι οι κεντρικοί χαρακτήρες στο «Close» του Λούκας Ντοντ.

Από την πλατφόρμα του Cinobo επιλέγουμε το τρυφερό φιλμ του Λούκας Ντοντ που κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών και μια οσκαρική υποψηφιότητα. Πρωταγωνιστές του είναι δύο νεαρά γυμνασιόπαιδα, ο Ρεμί και ο Λεό, αχώριστοι φίλοι, οι οποίοι περνούν μαζί το καλοκαίρι στην εξοχή, συνεχίζοντας να είναι κολλητοί και στο σχολείο. Ενα βίαιο γεγονός, ωστόσο, θα διακόψει τη σχέση τους, με τον Λεό να στρέφεται πλέον στη μητέρα του φίλου του προκειμένου να αναζητήσει λύση σε ερωτήματα που δεν έχουν καθόλου εύκολες απαντήσεις. Ο Ντοντ επιλέγει να μιλήσει ξανά για τη δύσκολη ενηλικίωση, αυτή τη φορά μέσα από το πρίσμα του τραύματος και της απώλειας. Ο φακός του εδώ –αρχικά τουλάχιστον– πλημμυρίζει από χρώματα και φως, καθώς η φιλία των δύο αγοριών ανθεί όπως τα λουλούδια στα χωράφια της οικογένειας του Λεό. Ο τελευταίος θα κληθεί να διαχειριστεί μια τρομερά δύσκολη κατάσταση, κρατώντας μέσα του συναισθήματα δυσανάλογα με την ηλικία του. Ο ίδιος ο Ντοντ προτιμάει να αφήσει εκτός κάμερας αρκετά από όσα συμβαίνουν, είτε θολώνοντάς τα, όπως κάνει συχνά με το περιβάλλον των ηρώων, είτε εξαφανίζοντάς τα εντελώς· όλα αυτά τα φιλτράρει μέσα από το βλέμμα του νεαρού Εντέν Νταμπρίν, ο οποίος βραβεύτηκε σχετικά και στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου.