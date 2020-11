– Το Ισραήλ εκπροσωπείται με δύο ταινίες στο 61ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, «Ο θάνατος του σινεμά, αλλά και του πατέρα μου» του Dani Rosenberg και «Ασια» της Ruthy Pribar. Οι ταινίες θα προβληθούν αποκλειστικά online. Οσοι ενδιαφέρονται θα βρουν οδηγίες για την παρακολούθηση των ταινιών στον σύνδεσμο https://online.filmfestival.gr/page/welcome-to-tiff61-online/.

– Επειδή μπορεί να βρεθείτε με αρκετό ελεύθερο χρόνο τις επόμενες ημέρες, το διάβασμα είναι πάντα μια καλή δραστηριότητα για να σας κρατήσει σε πνευματική διαύγεια και εγρήγορση. Για να δούμε τι προτείνει ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς: «The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness», της Μισέλ Αλεξάντερ, ένα βιβλίο του 2010 για τον φυλετικό ρατσισμό. Το «Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine Forever», της Μιγιάλ Τριβέντι, ένα βιβλίο για την ασθένεια της κυστικής ίνωσης και των επιστημόνων που βρίσκουν λύσεις εκεί όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχουν και ίσως κάτι μας πει και για την εποχή μας. Ο Γκέιτς διάβασε επίσης και μας προτείνει το «The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz», του Ερικ Λάρσον, για τον Ουίνστον Τσώρτσιλ και βέβαια το «Ten Lessons for a Post-Pandemic World», του συγγραφέα και δημοσιογράφου Φαρίντ Ζακαρία, ένα βιβλίο για την εποχή που ξημερώνει μετά την πανδημία.