Ξεκινούν σήμερα, στις 7 μ.μ., τα οκτώ τρίωρα σεμινάρια με τίτλο «“Το τρένο από την Κρακοβία θα περιμένω”. Το Ολοκαύτωμα ως ιστορικό γεγονός και ως βιοπολιτική μνήμη», που θα παρουσιάζει διαδικτυακά ο Θανάσης Τριαρίδης. Αμφισβητώντας τη θέση του Αντόρνο ότι «μετά το Aουσβιτς δεν μπορεί να υπάρξει ποίηση», ο συγγραφέας θα υποστηρίξει ότι «κάθε δημιουργία μετά το Αουσβιτς οφείλει να το περιέχει». Τα σεμινάρια κοστίζουν συνολικά 50 ευρώ και θα μεταδίδονται μέσω της διεύθυνσης elearning.polis.edu.gr, με την υποστήριξη των εκδόσεων Gutenberg.

Βασισμένη στο διαχρονικό σαιξπηρικό αριστούργημα, η παράσταση «This is not Romeo & Juliet», σε σύλληψη και σκηνοθεσία Αργύρη Πανταζάρα, διατίθεται στην on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία, μέχρι τις 5 Μαΐου. Δύο αιώνια έφηβοι ερωτεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή και συνομιλούν με τον θάνατο έχοντας για φυλαχτό το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Η παράσταση ανέβηκε από τις 13 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2020 και μεταδόθηκε μέσω live streaming τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Ερμηνεύουν ο Αργύρης Πανταζάρας και η Eλλη Τρίγγου. Πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων στο poreiatheatre.com.

Το έργο της νεοελληνικής πεζογραφίας «Η Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι. Χειρόγραφον Eλληνος υπαξιωματικού», σε διασκευή και σκηνοθεσία του Σίμου Κακάλα, παρουσιάζει σε διαδικτυακή προβολή, αύριο στις 9 μ.μ., το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το κείμενο αποτυπώνει με χιούμορ και ρεαλισμό την ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα. Ερμηνεύουν οι Σίμος Κακάλας, Κωστής Καλλιβρετάκης και Κωνσταντίνος Μωραΐτης. Πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων στο dithepi.gr και στο ticketservices.gr.