Η πολιτιστική ατζέντα της Τετάρτης

Το νέο αστυνομικό μυθιστόρημα του Μάρκου Κρητικού, με τίτλο «Το μπλουζ της πεταλούδας», παρουσιάζουν διαδικτυακά σήμερα στις 6 μ.μ. ο Ιανός και οι εκδόσεις Μεταίχμιο. Η φαινομενικά ακίνδυνη παρακολούθηση μιας φοιτήτριας από τη Σαντορίνη οδηγεί τον ιδιωτικό ντετέκτιβ Μίλτο Οικονόμου στα ίχνη ενός σκοτεινού κυκλώματος ναρκωτικών και πορνείας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο κριτικός λογοτεχνίας Αριστοτέλης Σαΐνης και η δημοσιογράφος Ελενα Χατζηιωάννου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τα social media του Ιανού.

Διαθέσιμη και σε ψηφιακή μορφή, στη διεύθυνση gounaropoulos.gr, είναι η έκθεση της Ενωσης Ιαπώνων Χαρακτών με τίτλο «Μεταξύ ουρανού και γης. Σύγχρονη Ιαπωνική Χαρακτική», που παρουσιάζουν μέχρι τις 17 Ιουλίου το Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου και η Ενωση Ελλήνων Χαρακτών. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα πενήντα ενός Ιαπώνων χαρακτών. Από τις 9 π.μ. Γουναροπούλου 6.

Διαδικτυακή πρεμιέρα πραγματοποιεί αύριο στις 9 μ.μ. η έκτη διοργάνωση της δράσης «Γέφυρα Μουσικής πάνω από τη Συγγρού» που ενώνει τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και το Πάντειο Πανεπιστήμιο μέσα από μια σειρά συναντήσεων μεταξύ μουσικών, φοιτητών και κοινού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε αναθέσεις της Στέγης σε νέους συνθέτες και συνθέτριες και συγκεκριμένα τα έργα «Buzzer» της Νίκης Κρασάκη, «Sound Attractors» της Βασιλικής Λεγάκη, «ΗαdεS» της Ανθής Δαμβουνέλη, «The forest that hears the field that sees» του Νίκου Γαλενιανού και «Trio» του Αλέξανδρου Σπύρου. Τα έργα θα μεταδοθούν από το κανάλι του ιδρύματος στο YouTube.