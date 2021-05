Η πολιτιστική ατζέντα της Πέμπτης

Μετά τη διαδικτυακή πρεμιέρα της στις 23 Μαΐου, η όπερα «Το ελιξίριο του έρωτα» του Γκαετάνο Ντονιτσέτι, σε παραγωγή της Εθνικής Οπερας της Ολλανδίας, προσφέρεται για παρακολούθηση on demand από τη δωρεάν πλατφόρμα Opera Vision, συνοδεία αγγλικών υποτίτλων. Mια ζεστή καλοκαιρινή νύχτα στην Ιταλία, ο έρωτας φουντώνει ανάμεσα στην Αντίνα και στον Νεμορίνο, όμως μια παρέα φίλων θα θέσει σε κίνδυνο τον έρωτα και την κοινωνική θέση του ζευγαριού. Την ορχήστρα διευθύνει ο Ενρίκο Ντελαμπόιε και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάρκος Ντάρμπισαϊρ. Πρωταγωνιστούν οι Τζουλιέτα Αλεξανιάν, Χοσέ Ρομέρο κ.ά. Περισσότερα στο operavision.eu.

Την πρώτη ατομική έκθεση του Βέλγου καλλιτέχνη Πέτερ Μπούγκενχουτ στην Αθήνα, με τίτλο «Before the world has done its dirty job», εγκαινιάζει σήμερα η γκαλερί Bernier/Eliades. Πρόκειται για μια επισκόπηση του συνολικού έργου του δημιουργού, το οποίο αποτελείται από γλυπτά που αναφέρονται στην πολυπλοκότητα του κόσμου, υπονομεύουν κάθε συμβολισμό και αναπτύσσονται σε διαδοχικές, αλλά την ίδια στιγμή αυτόνομες σειρές. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου. Από τις 10.30 π.μ. Επταχάλκου 11.

Επειτα από μια μακρά περίοδο εγκλεισμού, η καλοκαιρινή θεατρική περίοδος ξεκινά αύριο στο Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με την παράσταση «Ιστορία χωρίς όνομα», σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Στέφανου Δάνδολου, που διασκεύασαν για το θέατρο ο σκηνοθέτης και η Ανθή Φουντά, η παράσταση αφηγείται τον θυελλώδη έρωτα της Πηνελόπης Δέλτα και του Ιωνα Δραγούμη. Ερμηνεύουν οι Τάσος Νούσιας, Μπέτυ Λιβανού, Μαρία Παπαφωτίου και Νίκος Ορφανός. Πληροφορίες και κρατήσεις στα artinfo.gr, viva.gr και στο 210-92.13.310. Στις 9.15 μ.μ. Ηρακλείου 13.