Η πολιτιστική ατζέντα της Πέμπτης

Eχοντας στο επίκεντρό της τρεις κλόουν που εισβάλλουν στον φαινομενικά ουδέτερο χώρο ενός μουσείου και ανατρέπουν τα δεδομένα, η παράσταση «Eins Zwei Drei» του Ελβετού χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου και περφόρμερ Μάρτιν Τσίμερμαν παρουσιάζεται σήμερα και αύριο στο Φεστιβάλ Αθηνών. Στο πιάνο, ο Κολέν Βαλόν. Στις 9 μ.μ., Πειραιώς 260 (χώρος Η).

Eνα μουσικό πρόγραμμα με νέα κομμάτια και κυρίως με τραγούδια-σταθμούς από την πλούσια δισκογραφία του και τη συνεργασία του με τους μεγάλους Eλληνες συνθέτες θα παρουσιάσει απόψε στο Θέατρο Δάσους ο Γιώργος Νταλάρας. Μαζί του οι Βιολέτα Iκαρη και Ασπασία Στρατηγού. Στις 9 μ.μ., Δάσος Σέιχ Σου.

Δύο ξεχωριστές ατομικές εκθέσεις, του Vassilis H. με τίτλο «Echo and Narcissus» και του Χάρη Βλάχου με τίτλο «Come In, Get Out», εγκαινιάζει σήμερα η γκαλερί Allouche Benias. Στις 7 μ.μ., Κανάρη 1.

Το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου συνεχίζεται σήμερα με ένα αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας, στο οποίο συμμετέχουν λυρικοί τραγουδιστές της Camerata Bardi Vocal Academy της Νέας Υόρκης. Στο πιάνο ο Παύλος Κορδής. Στις 9 μ.μ., Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου.

Η περφόρμανς «Tanz» («Χορός») της Αυστριακής Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ, με αντικείμενο τη θεαματοποίηση του σώματος και την πειθάρχησή του μέσα από το λυσσαλέο κυνήγι της χορευτικής τελειότητας, παρουσιάζεται σήμερα και αύριο στο Φεστιβάλ Αθηνών. Στις 9 μ.μ., Πειραιώς 260 (Χώρος Δ).

Συνεχίζονται στο θέατρο Αλσος οι παραστάσεις της «Ταράτσας του Φοίβου», με τον Φοίβο Δεληβοριά και τους συνεργάτες του να υποδέχονται απόψε τη Μαρίνα Σάττι. Στις 8.45 μ.μ., Ευελπίδων 4.