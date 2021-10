Η πολιτιστική ατζέντα της Τρίτης

Ο χορογράφος Σπύρος Κουβαράς καιη ελληνογαλλική ομάδα σύγχρονου χορού Synthesis 748 παρουσιάζουν στο θέατρο Ροές το έργο «SISS/PHUS: while you carry time our bodies hold history». Στις 9.30 μ.μ., Ιάκχου 16.

Τον Γιάννη Κότσιρα με τον πρόσφατο δίσκο του «Κοίτα γύρω» υποδέχονται στον Ιανό οι Νίκος Μουρατίδης και Oλγα Λασκαράτου, στη νέα σειρά εκδηλώσεων «Ακροάσεις», όπου το κοινό θα ακούει νέες κυκλοφορίες των δημιουργών, αλλάκαι τους ίδιους να ερμηνεύουν κομμάτιαή να διηγούνται τις ιστορίες τους. Στις 7.30 μ.μ., Σταδίου 24.

Eργα εννέα καλλιτεχνών με κυρίαρχο θέμα την ανθρώπινη μορφή στην τέχνη περιλαμβάνει η ομαδική έκθεση «Αλεξιθυμία» (φωτ.), που φιλοξενείται στην γκαλερί Τεχνοχώρος. Από τις 11 π.μ., Λεμπέση 12.

Το έργο «Ονόριο, τα ανομήματα ενός εγκληματία» του Στέφανου Παπατρέχα ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του ίδιου και του Λάζαρου Βαρτάνη στο θέατρο Βαφείο-Λάκης Καραλής. Στις 8.15 μ.μ., Αγ. Ορους και Κωνσταντινουπόλεως

Η έκθεση «120 χρόνια από τον θάνατο του Νικολάου Γύζη», σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Κωνσταντίνου Διδασκάλου, πραγματοποιείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 56ου Φεστιβάλ των Δημητρίων. Από τις 10 π.μ., Βασ. Ολγας 182.

​​​​​Η όπερα του Μότσαρτ «Οι γάμοι του Φίγκαρο» προβάλλεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε μουσική διεύθυνση Βασίλη Χριστόπουλου και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλείδη. Ερμηνεύουν οι Δημήτρης Πλατανιάς, Τσέλια Κοστέα, Αφροδίτη Πατουλίδου, Διονύσης Σούρμπης κ.ά. Περισσότερα στο nationalopera.gr/GNOTV.