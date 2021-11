Η πολιτιστική ατζέντα της Τετάρτης

Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, η παράσταση «Τσερνόμπιλ – Ενα χρονικό του μέλλοντος» κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Παίζουν οι Στέλιος Μάινας, Μαρία Κατσιαδάκη, Πηνελόπη Τσιλίκα, Δαυίδ Μαλτέζε και Γιάννης Λεάκος. Στις 8 μ.μ., Αντισθένους 7 και Θαρύπου.

Ζωγραφικά έργα, κείμενα, αρχειακό φωτογραφικό υλικό και μια μουσική σύνθεση περιλαμβάνει η έκθεση του Ανδρέα Ράγκναρ Κασάπη με τίτλο «To see a block of flats as a cave» που εγκαινιάζεται στην γκαλερί Καλφαγιάν. Στις 6 μ.μ., Χάρητος 11.

Το τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει από σήμερα μέχρι την Παρασκευή επετειακό συνέδριο για τα τριάντα χρόνια λειτουργίας του, με θέμα «Ελληνική Επανάσταση και Θέατρο». Στις 11 π.μ., Πανεπιστημίου 30.

Ενενήντα έξι πολύτιμα έργα του Θεόφιλου, δανεισμένα από ένα πλήθος ιδρυμάτων και συλλογών, περιλαμβάνει η έκθεση «Θεόφιλος. Ο τσολιάς της ζωγραφικής», που εγκαινιάζεται στο Ιδρυμα Θεοχαράκη. Από τις 10 π.μ., Βασ. Σοφίας 9 και Μέρλιν.

Ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης παρουσιάζει στον Ιανό τον δίσκο του «Ανθολογία για κιθάρα» (Ογδοο Music Group), με θέματα μεγάλων Ελλήνων συνθετών διασκευασμένα για κλασική κιθάρα. Θα μιλήσουν οι Χρήστος Λεοντής, Νότης Μαυρουδής και Χρήστος Ασημακόπουλος. Στις 7.30 μ.μ., Σταδίου 24.

Το «Πάρτι γενεθλίων» του Χάρολντ Πίντερ ανεβαίνει στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη. Παίζουν οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Αλκηστις Ζιρώ, Φώτης Θωμαΐδης, Γιάννος Περλέγκας, Γιάννης Στεφόπουλος και Αθηνά Τσιλύρα. Στις 7 μ.μ., Πειραιώς 206.