Αμερικανικό Κολλέγιο: Διάλεξη και συναυλία για τη συμβολή της μουσικής στον αγώνα του 1821 

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και με αφορμή τον εορτασμό για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, διοργανώνει σήμερα, Τρίτη 30 Νοεμβρίου, στις 19:00 διάλεξη-συναυλία με θέμα «Η Συμβολή της Μουσικής στον Απελευθερωτικό Αγώνα του 1821».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τον ρόλο και την παγκόσμια κληρονομιά της ελληνικής μουσικής, ειδικά των τραγουδιών που ενίσχυσαν το πνεύμα της απελευθέρωσης στα χρόνια πριν και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.

Την ερευνητική και καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης έχει η Δρ Τατιάνα Παπαγεωργίου, πιανίστα & μουσικολόγος, Assist. Professor, Music Department, Frances Rich School of Fine & Performing Arts, Deree – The American College of Greece.

Στη διάλεξη-συναυλία θα αναδειχθούν οι συμβολισμοί, το ποιητικό περιεχόμενο, το ιδιωματικό μουσικό ύφος, τα αυθεντικά μουσικά όργανα, και η ευρύτερη συμβολή της μουσικής και των τραγουδιών στην πνευματική, ηθική και ψυχική ενδυνάμωση των Ελλήνων κατά τα χρόνια του αγώνα.

Αγαπημένα τραγούδια, συγκινητικά ιστορικά κείμενα, εικόνες και συναρπαστικοί ρυθμοί θα ζωντανέψουν επί σκηνής σχηματίζοντας ένα ψηφιδωτό παραδοσιακού αλλά και νεότερου ρεπερτορίου που συνδέονται με το πνεύμα της Επανάστασης του 1821. Οι θεατές θα εμβαθύνουν την ακουστική τους εμπειρία μέσω της ζωντανής παρουσίασης και των επεξηγήσεων, τα οποία θα υποστηριχθούν από την προβολή ιστορικών ντοκουμέντων και εικόνων.

Επί σκηνής θα συμπράξουν διακεκριμένοι ερμηνευτές, τραγουδιστές και σολίστ παραδοσιακών και σύγχρονων οργάνων: Παναγιώτης Πετράκης (τραγούδι, αφήγηση), Βασίλης Δραμουντάνης (τραγούδι, μαντολίνο), Αχιλλέας Χαχάμης (τραγούδι), Άρης Κούκος (ταμπουράς, μπουζούκι), Γιώργος Κοντογιάννης (λύρα), Διονύσης Θεοδόσης (κλαρίνο), Τεό Λαζάρου (κοντραμπάσο), Βασίλης Γάββαρης (κρουστά) και η Τατιανα Παπαγεωργίου (πιάνο, καλλιτεχνική επιμέλεια).

Η διάλεξη-συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο του Pierce και είναι ανοιχτή στο κοινό κατόπιν προεγγραφής, ενώ παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ.