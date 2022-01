Η πολιτιστική ατζέντα της Τρίτης

Ο «Ντον Ζουάν» του Μολιέρου, σε μετάφραση Παντελή Πρεβελάκη, ανεβαίνει από Πέμπτη έως Κυριακή στο θέατρο Σημείο, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Διαμαντή. Ερμηνεύουν οι Ομηρος Πουλάκης, Μάνια Παπαδημητρίου και Δανάη Παπουτσή. Στις 8.30 μ.μ. (Κυριακή 7.30 μ.μ.), Τρικούπη 4.

Η ατομική έκθεση φωτογραφίας του Παναγιώτη Μπαξεβάνη «Objects may be closer than they appear», φιλοξενείται στην γκαλερί Εκφραση-Γιάννα Γραμματοπούλου. Από τις 12 μ.μ., Βαλαωρίτου 9Α.

Μετά την επιτυχημένη παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η «Δημοκρατία του Μπακλαβά» ανεβαίνει από τις 27 Ιανουαρίου στο Αμφι-Θέατρο, σε σκηνοθεσία του Ανέστη Αζά και σε κείμενο του ίδιου και των Γεράσιμου Μπέκα και Μιχάλη Πητίδη. Στις 9 μ.μ., Χατζημιχάλη 15 και Ανδριανού.

Εργα 33 καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που συνομιλούν με την ιστορία, τη μνήμη και το παρόν της Αθήνας, περιλαμβάνει η ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης «Ειδύλλια Οδός», που παρουσιάζεται στην Τεχνόπολη. Από τις 11 π.μ., Πειραιώς 100.

Οπτικοακουστικό υλικό από συνεντεύξεις ανθρώπων που βιώνουν καταστάσεις ανέχειας και αποκλεισμού, πλαισιωμένο με έργα Ελλήνων εικαστικών που αφηγούνται παράλληλες ιστορίες, περιλαμβάνει η έκθεση «Κραυγές βοήθειας», στην Ελληνοαμερικανική Ενωση. Από τη 1 μ.μ., Μασσαλίας 22.

Η έκθεση της Βίβιαν Ζώταλη «GODs – Greek Olympian Deities», με έργα που οπτικοποιούν το σημασιακό υπόβαθρο των δώδεκα θεών του Ολύμπου, παρουσιάζεται στην γκαλερί Art Appel. Από τις 3 μ.μ., Νεοφύτου Βάμβα 5.