Η πολιτιστική ατζέντα της Πέμπτης

Η ατομική έκθεση της Βαρβάρας Λιακουνάκου με τίτλο «Ενωση» και με έργα που διερευνούν το θέμα της αγάπης και του έρωτα, εγκαινιάζεται στην γκαλερί Citronne. Από τις 6 μ.μ., Πατριάρχου Ιωακείμ 19.

Το θεατρικό έργο «Μένγκελε, όνειρο για δύο πρόσωπα σε ένα βαγόνι» του Θανάση Τριαρίδη ανεβαίνει από σήμερα στο θέατρο Φούρνος, σε σκηνοθεσία Χρύσας Καψούλη. Ερμηνεύουν οι Κορίνα Τριανταφύλλου και Θεόφιλος Μανόλογλου. Στις 9 μ.μ., Μαυρομιχάλη 168.

Το Ιδρυμα Θεοχαράκη πραγματοποιεί στις 8.30 μ.μ. διαδραστική online ξενάγηση στην έκθεση «Κωνσταντίνος Βολανάκης: ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας», που οργάνωσε το 2018. Στην ξενάγηση, η ζωγραφική του Βολανάκη συναντά τη λογοτεχνία του Βιζυηνού και τη μουσική του Σούμαν. Περισσότερα στο thf.gr.

Διαθέσιμη για streaming είναι από σήμερα και για ενενήντα ημέρες η ερμηνεία της Ενάτης συμφωνίας του Μπετόβεν που παρουσίασαν στο Μέγαρο Μουσικής η ορχήστρα και η χορωδία MusicAeterna υπό τον μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή. Περισσότερα στο megaron.gr.

Η νέα παράσταση χορού της Ιριδος Καραγιάν, με τίτλο «Make any sound, Make any sound move, Make any sound move us», ανεβαίνει στο θέατρο Θησείον. Ερμηνεύουν οι Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Χριστίνα Καραγιάννη και Σωτηρία Κουτσοπέτρου. Στις 9 μ.μ., Τουρναβίτου 7.

Η ομαδική έκθεση «The Landscape Show», με έργα που αντλούν έμπνευση από τη θεματική ενότητα της τοπιογραφίας, φιλοξενείται στην γκαλερί Eleftheria Tseliou. Από τις 12 μ., Ηρακλείτου 3.