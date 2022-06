Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββάτου (18/06)

Η ομαδική έκθεση «Summertime», με έργα τεσσάρων σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, οι οποίοι εμπνέονται από την αύρα του καλοκαιριού, την ένταση του φυσικού κόσμου και τους ζωηρούς χρωματισμούς, παρουσιάζεται στην γκαλερί Σκουφά. Από τις 10.30 π.μ., Σκουφά 4.

Βασισμένη σε τραγούδια του Ιάπωνα συνθέτη Τόρου Τακεμίτσου, η ιδιοτοπική (site specific) πολυμορφική περφόρμανς «Will Tomorrow, I Wonder, Be Cloudy or Clear?», μια παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Λυρικής, παρουσιάζεται από το σχήμα μουσικής δωματίου Duo Hedi και το εικαστικό ντουέτο Vaskos, μέχρι αύριο, στο αίθριο του Επιγραφικού Μουσείου. Στις 8.30 μ.μ., Τοσίτσα 1.

Η έκθεση των Μπάμπη Καραλή και Ηλία Πούλου «Στον παράδεισο θα ακούω!», που συνομιλεί με τις έννοιες του τραύματος, της μνήμης, του οικείου και του ανοίκειου που μας ξενίζει στη θέα του πρόσφυγα, παρουσιάζεται στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων-Εξορισθέντων Αγωνιστών (πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ). Τη Δευτέρα, Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, θα διοργανωθεί στρογγυλή τράπεζα με τους Νίκο Μανιό, Νίκο Τζαβάρα, Βασίλη Αράπογλου, Ολγα Ζιρό και τους καλλιτέχνες. Στις 7.30 μ.μ., πλ. Ελευθερίας.

Τα εμβληματικά έργα «Μικρά Ασία» και «Βυζαντινός Εσπερινός», καθώς και άλλα μεγάλα λαϊκά τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα, ερμηνεύει απόψε στο Ηρώδειο ο Γιώργος Νταλάρας, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου. Συμμετέχουν οι Ελένη Τσαλιγοπούλου, Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας κ.ά. Στις 9 μ.μ., Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Στην προσπάθεια της διεκδίκησής του για μια δημόσια, ανώτατη εκπαίδευση της χορευτικής τέχνης, το Σωματείο Εργαζομένων στον Χώρο του Χορού διοργανώνει σήμερα και αύριο, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, διημερίδα με τίτλο «Δημόσιο Πανεπιστήμιο Χορού, Πράξη Ι». Από τις 11 π.μ., Πειραιώς 256.

Η ατομική έκθεση του Βασίλη Παπασάικα με τίτλο «Εικόνες» και με γλυπτά έργα που απεικονίζουν ανθρώπους οικείους του καλλιτέχνη, εγκαινιάζεται στην αίθουσα τέχνης «Εκφραση – Γιάννα Γραμματοπούλου». Από τις 12 μ., Βαλαωρίτου 9Α.

Χορογραφημένη από τη Μαριέλα Νέστορα, η παράσταση «is it day or is it night?» της ομάδας σύγχρονου χορού YELP danceco. θα παρουσιάζεται έως την Κυριακή στο θέατρο Θησείον. Στις 9 μ.μ., Τουρναβίτου 7.