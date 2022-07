Η πολιτιστική ατζέντα της Παρασκευής (15/07)

Θέτοντας ερωτήματα για το τι σημαίνει «κοινωνία», συμπερίληψη, προσκόλληση στην εξουσία και πίστη σε έναν οδηγό, οι «Πέρσες» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, παρουσιάζονται σήμερα και αύριο στο Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου. Ερμηνεύουν οι Ρένη Πιττακή, Χρήστος Λούλης, Γιώργος Γάλλος κ.ά. Στις 9 μ.μ., Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Ζωγραφικά έργα, χαρακτικά, έργα μεικτής τεχνικής και ψηφιακές εκτυπώσεις του Ξενή Σαχίνη περιλαμβάνει η αναδρομική του έκθεση με τίτλο «36 και σήμερα», που παρουσιάζεται στην Art Appel Gallery. Από τις 3 μ.μ., Νεοφύτου Βάμβα 5.

Η καναδική κολεκτίβα της post-rock σκηνής Godspeed You! Black Emperor ανεβαίνει στη σκηνή του Ηρωδείου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, για μια συναυλία με πειραματισμούς, «μεγάλες» ενορχηστρώσεις και ονειρικά ηχητικά τοπία. Στις 9 μ.μ., Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το «TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor» των Peeping Tom ξεκινάει απόψε το φετινό, 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, στο Μέγαρο Χορού της πόλης. Στις 9 μ.μ., Αρτέμιδος 124.

Η «Ανατολή» της Ελλης Παπαδημητρίου, μια θεατρική σύνθεση που εξιστορεί τη Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, παρουσιάζεται στην Αρχαία Τίρυνθα, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, στο πλαίσιο του θεσμού «Ολη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Παίζουν οι Μανώλης Μαυροματάκης, Ελένη Ουζουνίδου κ.ά. Στις 9 μ.μ., Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηναϊκής Ακρόπολης Τίρυνθας.