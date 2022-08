Μία ακόμη πασαρέλα στο V&A

«Δεν ζω τη ζωή μου ως Ντάνιελ Λίσμορ, το άτομο, αλλά ως Ντάνιελ Λίσμορ, το έργο τέχνης». Οι τέσσερις πασαρέλες που διοργάνωσε για τον καλλιτέχνη από το Κόβεντρι το διάσημο μουσείο Victoria και Albert στο Κένσινγκτον, ήταν όλες sold out. Εδώ και είκοσι χρόνια το μουσείο που περηφανεύεται ότι έχει την πλουσιότερη συλλογή ρούχων στον κόσμο, εκτεινόμενη σε πέντε αιώνες με σπάνια φορέματα του 17ου αιώνα αλλά και καθημερινά ρούχα του 1960, διοργανώνει το «Fashion in Motion». Μια ζωντανή πασαρέλα στο περιβάλλον του μουσείου με καλεσμένους ονόματα της μόδας που ξεχωρίζουν για την καλλιτεχνική τους δημιουργία, με τον Φίλιπ Τρέισι να κάνει την πρώτη παρουσίαση και αμέσως μετά να τον ακολουθεί ο Αλεξάντερ Μακ Κουίν.

Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Ντάνιελ Λίσμορ, μια ιδιαίτερη περίπτωση καλλιτέχνη και ακτιβιστή που δημιουργεί φορέσιμα γλυπτά ή όπως ο ίδιος περιγράφει τις δημιουργίες του, «τρισδιάστατα ταμπλό». Με σπουδές φωτογραφίας και μια σύντομη καριέρα ως μοντέλο, ο δημιουργός παρουσίασε στο V&A τα πιο σημαντικά κομμάτια της ατομικής του έκθεσης «Be yourself, everyone else is already taken», τίτλος που δανείζεται από το βιβλίο του το 2016. Εχοντας μεγαλώσει μέσα στο κατάστημα με τις αντίκες της οικογένειας, εκτιμά το ίδιο μια ιστορική πανοπλία με τα πλαστικά αναμνηστικά του Σταρ Τρεκ και σαν μαχητικός υποστηρικτής της ανακύκλωσης που είναι, δεν διστάζει να προσθέσει στα έργα του κομμάτια που έχει βρει στα σκουπίδια. Κουρτίνες, κομμάτια πλαστικών, δίχτυα, δέρματα και στέμματα, διαμάντια και κρύσταλλα, φτερά και γιγαντιαίες παραμάνες, κομμάτια ρούχων υψηλής ραπτικής, παραδοσιακά κοσμήματα από κάθε γωνιά του κόσμου και υφάσματα που κεντιούνται στο χέρι μήνες ολόκληρους για να αποτελέσουν ένα μικρό κομμάτι της πληθωρικής δημιουργίας, όλα μαζί ενώνονται σε στρώματα. Κάθε έργο του Λίσμορ έχει φορεθεί από τον ίδιο, είναι μια εικόνα του εαυτού του που με αυτή έχει μετακινηθεί με το μετρό ή έχει κάνει τα ψώνια του πριν πάρει τη θέση της ως ολοκληρωμένο έργο τέχνης με τίτλο και έμπνευση σε κάποια έκθεση.

Οσο για τον επισκέπτη του μουσείου μπορεί να απολαύσει δύο ακόμη εκθέσεις, αυτή που είναι αφιερωμένη στην αφρικανική μόδα αλλά και μία ακόμη, αποκλειστικά για την ανδρική μόδα με την υποστήριξη του οίκου Gucci.

Ματιές στον κόσμο

ΛΥΩΝ

Τέχνη με κουκκίδες

Εργα της χρησιμοποιούμε όλοι μας καθημερινά, έστω και αν δεν γνωρίζουμε το όνομα και το πρόσωπο πίσω από αυτά. Το Μουσείο Εντύπου και Γραφιστικής Επικοινωνίας διοργανώνει την πρώτη αναδρομική έκθεση της δημιουργού Σούζαν Κέαρ. Από το 1982, που άρχισε να δουλεύει στην Apple, δημιούργησε εικόνες που κάνουν το περιβάλλον του υπολογιστή φιλικό για όλους μας. Κουβάδες με χρώμα, σκουπιδιάρες και ηχεία, βόμβες και χαμογελαστές οθόνες, όλα δημιουργίες της Κέαρ, μιας πρωτοπόρου στην Pixel Art.

ΠΟΤΣΝΤΑΜ

Το σχήμα της ελευθερίας

Τουλάχιστον εκατό έργα από πενήντα καλλιτέχνες, αρκετά δάνεια από άλλα μουσεία και ιδιωτικές συλλογές φιλοξενεί το σχετικά καινούργιο μουσείο Μπαρμπερίνι, με σκοπόνα εξερευνήσει τα δύο σημαντικά ρεύματα της Αφαίρεσης από τα μέσα της δεκαετίας του 1940 μέχρι το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η έκθεση επικεντρώνεται στις δύο άκρες του Ατλαντικού, τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμορφη τέχνη στη Δυτική Ευρώπη.

ΜΙΛΑΝΟ

Αχρηστα σώματα

Στο ίδρυμα Prada εκθέτουν ο Μίκαελ Ελμγκριν από τη Δανία και ο Νορβηγός Ινγκαρ Ντράγκσετ. Το δίδυμο των καλλιτεχνών με αυτή την έκθεσή τους θέλουν να εξερευνήσουν τον ρόλο του φυσικού σώματος στη μεταβιομηχανική περιοχή. Οπως περιγράφουν και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες τους προβληματισμούς τους, «τον 19ο αιώνα, το σώμα ήταν ο παραγωγός των καθημερινών αγαθών, ενώ τον 20ό αιώνα ο ρόλος του σώματος περιορίστηκε σε αυτόν του καταναλωτή».

[A.P. Photo/Morgan Lee]

ΣΑΝΤΑ ΦΕ

Εκθεση από πηλό

Τον ρόλο του επιμελητή ανέλαβαν 60 άνθρωποι διαλέγοντας από διάφορες συλλογές ένα μοναδικό αντικείμενο τέχνης από πηλό για να εκτεθεί στο Μουσείο Ινδιάνικων Τεχνών και Πολιτισμού. Η έκθεση, που θα περιοδεύσει σε όλη τη χώρα για να καταλήξει στη Νέα Υόρκη, έχει σκοπό να δείξει και πάλι αριστουργήματα κατασκευασμένα από τους αυτόχθονες της Αμερικής συνοδευόμενα από ένα ποίημα ή ένα κείμενο του επιμελητή που τα εισάγει στην έκθεση.

ΜΠΟΓΚΟΤΑ

Καταστροφή

Την πρώτη ατομική έκθεση του Ντορ Γκουέζ στη Νότιο Αμερική φιλοξενεί το μουσείο σύγχρονης τέχνης Mambo της πόλης. Γιος μιας Παλαιστίνιας και ενός Εβραίου, ζει και εργάζεται στο Ισραήλ και οι τελευταίες του δημιουργίες επικεντρώνονται στην ιστορία της οικογένειάς του. Η «Καταστροφή» περιλαμβάνει φωτογραφίες, βιντεο-εγκαταστάσεις που εξερευνούν τον ρόλο της σύγχρονης τέχνης στην αφήγηση άγραφων ιστοριών, αλλά και στη σχέση τους με το τραύμα και τη μνήμη.