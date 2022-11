Η πολιτιστική ατζέντα της Πέμπτης (17/11)

Η θεατρική παράσταση «Λίγο ακόμα», που βασίζεται στο «Κύκνειο άσμα» του Αντον Τσέχωφ, παρουσιάζεται από σήμερα στο θέατρο Μικρό Ανεσις σε κείμενο και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη. Πρωταγωνιστούν οι Χρήστος Βαλαβανίδης και Χρήστος Σωνάκης (φωτ.). Στις 9.15 μ.μ., Λεωφόρος Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι Αθήνα.

Ο Αλέξανδρος Αφολτέρ και το κουιντέτο του έρχονται στη σκηνή του Half Note Jazz Club για ένα αφιέρωμα στον Φρανκ Σινάτρα. Στο πιάνο συνοδεύει ο Παντελής Μπενετάτος, ενώ στο μπάσο ο Γρηγόρης Θεοδωρίδης. Οι μουσικοί θα παρουσιάσουν γνωστά τραγούδια όπως τα «Fly Me to The Moon», «My Way», «New York, New York» κ.ά. Στις 9.30 μ.μ., Τριβωνιανού 17 Μετς.

Από σήμερα και μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου η κριτικός θεάτρου Λουίζα Αρκουμανέα και η συγγραφέας Νίκη Γιάνναρη διοργανώνουν το διαδικτυακό σεμινάριο «Η τέχνη της κριτικής». Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα διερευνήσουν όψεις και πτυχές του θεατρικού έργου, με αφορμή παραστάσεις που ανεβαίνουν στις σκηνές της Αθήνας. Εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Συνεχίζεται μέχρι τις 20 Νοεμβρίου η θεατρική παράσταση «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού», του Ντάριο Φο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Η καυστική και καταγγελτική σάτιρα για τη βία και την κατάχρηση της εξουσίας παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Γκλόρια. Στις 8 μ.μ., Ιπποκράτους 7 Αθήνα.

Μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου οι Μάριος Ιορδάνου και Σοφία Καζαντζιάν μεταφέρουν επί σκηνής τη θεατρική εκδοχή του έργου του Χένρι Τζέιμς «Το στρίψιμο μιας βίδας». Το θρίλερ τρόμου παρουσιάζεται απόψε και στις 26/11 σε μεταμεσονύκτια παράσταση. Στις 12 τα μεσάνυχτα, Θέατρο Eliart, Κωνσταντινουπόλεως 127, Βοτανικός, Αθήνα.