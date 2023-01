Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββάτου (07/01)

Προτελευταία παράσταση για το έργο «Amalia melancholia, η βασίλισσα των φοινίκων» (φωτ.) σε σκηνοθεσία Ζωής Χατζηαντωνίου. Η παράσταση βασίζεται στις 887 επιστολές της βασίλισσας Αμαλίας προς τον πατέρα της, σε μαρτυρίες που βρέθηκαν διάσπαρτες στη βιβλιογραφία και στα απόρρητα έγγραφα των γιατρών που φρόντισαν την υγεία της. Στις 8 μ.μ., Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32.

Ο οργανισμός liminal διοργανώνει το εργαστήριο δραματουργίας «Με τι ασχολείσαι;» με σκοπό τη διερεύνηση προσβάσιμων δραματικών τεχνικών και την από κοινού ανάπτυξη νέων θεατρικών κειμένων. Απευθύνεται σε ανάπηρους –και μη– ανθρώπους που θα δημιουργήσουν ιστορίες έχοντας ως αφετηρία τη γειτονιά του Ψυρρή. Από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ., πλατεία Θεάτρου 6.

Ο Good Job Nicky εμφανίζεται απόψε στο WE Πολυχώρος Πολιτισμού & Αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη, για ένα live γεμάτο από τραγούδια των οποίων τον αγγλικό στίχο και μέρος της σύνθεσης υπογράφει ο ίδιος. Στις 9 μ.μ., λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου και Γρ. Λαμπράκη, Θεσσαλονίκη.

Η Γκαλερί 7 φιλοξενεί από σήμερα τη διατομική έκθεση της Χλόης Ακριθάκη και του Φίλιππου Τσιτσόπουλου με τίτλο «It ain’t even late in the day anymore. It’s night». Η έκθεση περιλαμβάνει πορτρέτα και τοπία, εκεί όπου ο χρόνος μένει μετέωρος μεταξύ του πριν και του μετά, σε μια γραμμή που σχηματίζει ο νους και που διαχωρίζει το φως από το σκοτάδι. Από τις 12 το μεσημέρι, Σόλωνος 20.

Παρουσίαση του τιμητικού τόμου «Ανθρωποι, Φύλα, Ταυτότητες και Εμφυλες Προσεγγίσεις» με αφορμή την αφυπηρέτηση της ομότιμης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρίας Γκασούκα τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου στις 18.30, στο Σεράφειο Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων.