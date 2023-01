Η πολιτιστική ατζέντα της Παρασκευής (20/01)

H Athens Big Band συμπράττει με τη συνθέτρια και ερμηνεύτρια Λουκία Παλαιολόγου, καθώς και με τον συνθέτη, ενορχηστρωτή, πιανίστα και σαξοφωνίστα Τάκη Πατερέλη, σε μια συναυλία που παρουσιάζει τη μουσική ιστορία της τζαζ. Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», Ακαδημίας 59.

Το Ιδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί την παρουσίαση του βιβλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών με τίτλο «Το αρχαίο δράμα στους Δελφούς – Διεθνείς συναντήσεις αρχαίου δράματος» (εκδ. Αγρα). Με πρωτότυπα άρθρα σκηνοθετών, κριτικών θεάτρου και πανεπιστημιακών καθηγητών. Για το βιβλίο μιλούν οι Λίνα Μενδώνη, Ελένη Αρβελέρ, Παναγιώτης Ροϊλός, Θεόδωρος Τερζόπουλος. Στις 12.30 μ.μ., Ερατοσθένους 13.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει μια συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του αρχιμουσικού Κάρολου Τρικολίδη με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου (φωτ.). Η ΚΟΑ θα παρουσιάσει την Πρώτη Συμφωνία του Μπρούκνερ και ο σολίστ στο βιολί Ιάσων Κεραμίδης θα παίξει σε πρώτη εκτέλεση το Κοντσέρτο για βιολίτου Δημήτρη Παπαδημητρίου. Στις 7.30 μ.μ., Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη.

Η χορογράφος Λίλα Ζαφειροπούλου ανεβάζει την παράσταση «ΕmitΤime», στο Ωδείο Αθηνών. Η χορογραφία οριοθετείται σε τρία μέρη με έργα του συνθέτη Στιβ Ράιχ: «Music for pieces of wood», «Music for mallet instruments, Voices and Organ», «Drumming». Στις 9 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, Ρηγίλλης και Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19.

«Τα φώτα της πόλης» του Τσάρλι Τσάπλιν συνεχίζονται στο Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία της Αμάλιας Μπένετ και πρωτότυπη μουσική του Θοδωρή Οικονόμου. Στις 8.30 μ.μ., ΡΕΞ, Πανεπιστημίου 48.