Η πολιτιστική ατζέντα της Τετάρτης (01/02)

Παρατείνεται έως τις 26 Φεβρουαρίου η μεγάλη επετειακή έκθεση «Μικρά Ασία, Λάμψη· Καταστροφή· Ξεριζωμός· Δημιουργία» στο Μουσείο Μπενάκη. Περισσότερα από 1.100 εκθέματα και πάνω από 500 φωτογραφίες ζωντανεύουν το χρονικό του μικρασιατικού ελληνισμού, την ακμή του, τη δραματική περίοδο 1919-1923 καθώς και την εγκατάσταση στην Ελλάδα. Πέμπτη και Κυριακή: 10 π.μ. – 6 π.μ., Παρασκευή και Σάββατο: 10 π.μ. – 10 μ.μ., Κουμπάρη 1 και Βασ. Σοφίας.

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) φιλοξενεί έως τις 7 Μαΐου την ατομική έκθεση της Ελένης Μπαγάκη, με τίτλο «Something like a poem, a nude and flowers in a vase». Τα ζωγραφικά έργα απεικονίζουν φιγούρες ή μορφές που στέκονται ή αλληλεπιδρούν σε ειδυλλιακά τοπία. Από τις 11 π.μ. έως τις 7 μ.μ., Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων (-1), Λεωφ. Καλλιρρόης και Αμβρ. Φραντζή, Αθήνα.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει έως τις 31 Οκτωβρίου 2023 την έκθεση «Γυρισμός. Κυκλαδικοί θησαυροί στο ταξίδι της επιστροφής» (φωτογραφία). Τα εκθέματα προέρχονται από τη συλλογή 161 πρωτοκυκλαδικών αρχαιοτήτων μοναδικής αρχαιολογικής αξίας του Αμερικανού συλλέκτη Λέοναρντ Στερν, που επιστρέφουν στην Ελλάδα. Από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ., Νεοφύτου Δούκα 4, Αθήνα.

Ο Κώστας Ακρίβος παρουσιάζει απόψε το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ανδρωμάχη». Με τον Κώστα Ακρίβο θα συζητήσει ο συγγραφέας Νίκος Δαββέτας. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η μεταφράστρια Κλαίρη Παπαμιχαήλ. Στις 8 μ.μ., Βιβλιοκαφέ Zatopek, Π. Τσαλδάρη 209, Καλλιθέα.

Η Roma Gallery παρουσιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο «Δρόμοι Σύνθεσης». Πρόκειται για έναν εικαστικό συνδυασμό δρόμων και συνθέσεων με προσωπικά έργα που προσπαθούν να σχηματίσουν την ταυτότητα της ελληνικής τέχνης. Από τις 10 π.μ. έως τις 8 μ.μ., Ρώμα 5, Αθήνα.