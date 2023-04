Η πολιτιστική ατζέντα της Πέμπτης (06/04)

Το έργο των Ζωής Σιγαλού και Μαρίνας Σιώτου «Perseids ή πώς να παρτάρετε αγρίως» παρουσιάζεται στο -1 της Στέγης, στο πλαίσιο του φεστιβάλ FUTURE N.O.W. της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Η σκηνή μεταμορφώνεται σε κλαμπ όπου πέντε θηλυκότητες μοιράζονται εξομολογήσεις. Παίζουν: Δανάη Δελαπόρτα, Μαριάννα Μποζαντζόγλου, Κατερίνα Ρουσιάκη, Ζωή Σιγαλού, Μαρίνα Σιώτου. Λ. Συγγρού 107, στις 22.00.

«Does literature matter in this twittering world?» είναι ο τίτλος και η αφορμή της συζήτησης μεταξύ της διάσημης, πολυβραβευμένης και πολυγραφότατης συγγραφέως Μάργκαρετ Ατγουντ (φωτ.) και του Χάρη Βλαβιανού. Η Ατγουντ είναι προσκεκλημένη του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος για την εναρκτήρια διάλεξη της σειράς «S. Sue Horner Lectureship in Gender Studies & Religion». Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, στις 18.00.

Τις συνθέσεις «A hug to die» της Σοφίας Αβραμίδου, «Entrelacs» (Συνάψεις) για έξι όργανα του Yan Maresz, «Jalons» (Ορόσημα) για δεκαπέντε εκτελεστές του Ιάννη Ξενάκη και Κοντσέρτο δωματίου για δεκατρείς εκτελεστές του György Ligeti θα ερμηνεύσει στο Μέγαρο Μουσικής το Ensemble Intercontemporain υπό τη διεύθυνση του Dylan Corlay και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Ανοιξης. Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, στις 20.30.

Οι πέντε εργαζόμενες σε έναν οίκο ανοχής στην οδό Ασπασίας είναι οι πρωταγωνίστριες της κωμωδίας εποχής που ανεβάζει η θεατρική ομάδα «Κωμοδύνη» με τίτλο «Τα κορίτσια της οδού Ασπασίας», σε σκηνοθεσία του Βασίλη Παπά, στο Θέατρο Αθήναιον. Βασ. Ολγας 35, Θεσσαλονίκη, στις 21.00.

Η Λίνα Ροδοπούλου με τη φωνή και την άρπα της σκοπεύει να ταξιδέψει τους επισκέπτες του καφέ του Νομισματικού Μουσείου με διασκευές παραδοσιακών ελληνικών τραγουδιών αλλά και γνωστά τραγούδια από κάθε γωνιά της Ευρώπης και της Μεσογείου. Νομισματικό Μουσείο, Πανεπιστημίου 12, στις 21.00.