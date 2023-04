Η πολιτιστική ατζέντα της Πέμπτης (20/04)

Η έκθεση «Land Rights (part 2): I wasn’t, but I am now in the wrong location» καταπιάνεται με το αστικό περιβάλλον, τον δημόσιο χώρο αλλά και την κατοικία. Συμμετέχουν: Teresa Leug (Χονγκ Κονγκ), Δήμητρα Λαϊνά (Ελλάδα), Nathan Kensinger (ΗΠΑ), Χάρης Μπασκόζος (Ελλάδα), Rong Zang (Ταϊβάν), Experiment Apodrasis (Ελλάδα), Edith Brunette & Francois Lemieux (Kαναδάς) κ.ά. 1927 – Art Space, Κυψέλης 35. Την Πέμπτη από τις 18.00 έως τις 21.00.

«Η λυρική τους συνάντηση φτιάχνει ένα καταφύγιο, το οποίο συντηρούν μέχρι τέλους», λέει για τους δύο ήρωες του «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» (φωτ.) ο σκηνοθέτης της παράστασης Δημήτρης Καρατζάς. Στον ρόλο της Ιουλιέτας η Ηρώ Μπέζου, του Ρωμαίου ο Εκτορας Λιάτσος και της Νένας η Ρένη Πιττακή. Εθνικό Θέατρο, κτίριο Τσίλλερ, κεντρική σκηνή, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24. Τετάρτη και Κυριακή στις 19.00, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 20.30.

Πρεμιέρα στο Θέατρο Τέχνης για την παράσταση «154 Bertha», μια κωμικοτραγική ιστορία στους τέσσερις τοίχους ενός σπιτιού, από τη θεατρική ομάδα ΟΠΕΡΑ σε σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή. Παίζουν: Νέστορας Κοψιδάς, Αμαλία Τσεκούρα, Δανάη Σαριδάκη, Λένα Μποζάκη, Γιώργος Ζυγούρης. Εως στις 7 Μαΐου και μόνο για 14 παραστάσεις. Τετάρτη – Κυριακή στις 21.00. Πεσμαζόγλου 5.

Η έκθεση «Documents of Breathing» εγκαινιάζεται σήμερα από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός». Η Πάσκουα Βοργιά και ο Παύλος Φυσάκης περιγράφουν το έργο τους ως μια συλλογή από θραύσματα μνημοσύνης. Δευτέρα – Τετάρτη και Κυριακή, 11.00-15.00, Πέμπτη – Παρασκευή 11.00-20.00, Σάββατο 11.00-19.00, πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8.

Συνεχίζεται στην Gallery 3 Πόρτες η εικαστική έκθεση με τίτλο «Archaeology», σε επιμέλεια Sophie Fardella και με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Ελένης Στρούλια, Αγγελου Κράλλη και του Τάσου Καλιακάτσου. Από τη Δευτέρα έως το Σάββατο σε ώρες καταστημάτων και κατόπιν ραντεβού. Αραβαντινού 5, Ιωάννινα.