Η πολιτιστική ατζέντα της Παρασκευής (19/05)

Την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων τιμά η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών μέσα από συμφωνικά έργα Ελλήνων συνθετών. Ο αρχιμουσικός Βλαδίμηρος Συμεωνίδης διευθύνει το «Κότσαρι» του Αμάραντου Αμαραντίδη, τον «Πυρρίχιο» του συνθέτη Χρίστου Παπαγεωργίου και ο βιρτουόζος της ποντιακής λύρας, Ματθαίος Τσαχουρίδης, θα παρουσιάσει το Κοντσέρτο για ποντιακή λύρα και ορχήστρα του Ηλία Παπαδόπουλου. Μέγαρο Μουσικής, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, στις 21.00.

Εως τις 10 Ιουνίου θα διαρκέσει η ατομική έκθεση ζωγραφικής του Στέφανου Ζαννή (φωτογραφία). Οπως σημειώνει η ιστορικός της τέχνης Λουίζα Καραπιδάκη, που επιμελήθηκε την έκθεση, «Αποτυπώνει εικόνες της υπαίθρου με αναπαραστατική διαύγεια και συγκρατημένη αφαιρετική διάθεση, σύμφωνα με την προσωπική του οπτική αντίληψη». Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Γλύκωνος 4. Τρίτη με Παρασκευή από τις 11.00-14.30 και 18.00-21.00, Σάββατο 11.00-14.30.

Το πρώτο Athens Pop Underground Fest And Convention ξεκινάει σήμερα με ελεύθερη συνάντηση στο Tiki Bar και συναυλίες στο Half Note Jazz Club. Σήμερα θα εμφανιστούν: The Hermitts, Crabber, The Water Striders, Davey Woodward & the Winter Orphans, Arrest Charlie Tipper, Kissamatic Lovebubbles. Το Σάββατο: Low Ceiling, Gary Olson/Ole Johannes Aleskjaer, Silver Biplanes, The Vaxtones, The Yellow Melodies, Acid Barretts. Τριβωνια-νού 17, οι πόρτες ανοίγουν στις 19.00.

Στο Αλσος Περιστερίου ξεκινάει η Εκθεση Βιβλίου για δεύτερη χρονιά. Εκτός από νέους τίτλους οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να χαρίσουν τα βιβλία που δεν χρειάζονται –αλλά είναι σε καλή κατάσταση– και μαζί με το Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτισμού να δημιουργήσουν τη βιβλιοθήκη της ελληνικής κοινότητας στη Γεωργία. Καθημερινά από τις 18.00 έως τις 22.30, Παρασκευή και Σάββατο από τις 18.00 έως 23.00. Αλσος Περιστερίου, Αγίου Βασιλείου 63.

Οι Γάλλοι Birds in Row που χαρακτηρίζουν τη μουσική τους ως πειραματισμούς πάνω σε ένα σκισμένο punk/ hardcore χαλί, εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο Temple Athens, Ιάκχου 17, στις 20.30.